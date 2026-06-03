Arquitectura extrema en Canadá: la ciudad de casas Lego que prometía el futuro y hoy enfrenta graves problemas

El complejo diseñado por Moshe Safdie como el modelo de ciudad ideal padece hoy filtraciones crónicas y problemas térmicos que disparan los costos de vida de sus habitantes.

Presentado en la Exposición Universal de Montreal en 1967, el complejo Habitat 67 prometía revolucionar la vivienda urbana de forma definitiva en Canadá. Diseñado como una montaña de cubos de hormigón, este ícono de la arquitectura moderna enfrenta hoy un deterioro crítico que pone a prueba la paciencia y los bolsillos de sus residentes.

Habitat 67 nació de la tesis universitaria de Moshe Safdie y se convirtió rápidamente en un símbolo internacional. Su estructura modular, compuesta por 354 unidades de hormigón prefabricado apiladas de forma asimétrica, permitía que cada vivienda tuviera su propia terraza y una disposición única, intentando combinar la densidad urbana con la privacidad de una casa individual.

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El desafío de mantener vivo un sueño arquitectónico Sin embargo, casi seis décadas después, la complejidad que lo hizo famoso es hoy su mayor debilidad estructural. Las filtraciones de agua entre las unidades interconectadas se han vuelto crónicas debido a la forma en que los bloques están dispuestos. La naturaleza modular del edificio implica que cualquier reparación en un departamento puede afectar a las viviendas vecinas, lo que dispara los costos y la duración de cualquier obra de mantenimiento.

Incluso el propio arquitecto tuvo que intervenir su propiedad privada dentro del complejo. La unidad donde residía Safdie pasó por una profunda renovación para reparar daños por humedad y actualizar sistemas antiguos, evidenciando que las fallas son inherentes al diseño original. Para los actuales propietarios, el alto costo económico de vivir allí se suma a las dificultades de aislamiento térmico y la aparición recurrente de moho en paredes y techos.

image ¿Por qué Habitat 67 es tan difícil de restaurar? A pesar de estos inconvenientes, Habitat 67 se considera uno de los modelos de vivienda urbana más ambiciosos de su época. El reto actual para Montreal es cómo preservar este monumento nacional sin que pierda su identidad bajo el peso de los años. Los materiales originales y la disposición de bloques dificultan la aplicación de soluciones de restauración convencionales, obligando a los expertos a buscar métodos de ingeniería tan innovadores como el diseño que les dio origen hace más de medio siglo.