¿Peligra la final del Mundial? Alerta en Nueva York por el humo de incendios que azotan a Canadá

Una importante nube de humo afecta a la población de Nueva York en Estados Unidos, provocado por los graves incendios forestales en Canadá. Las autoridades alertaron este jueves que la peor c alidad del aire se registra en las zonas más cercanas a los incendios activos, que abarcan Minnesota, Wisconsin y la provincia canadiense de Ontario .

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Esta crisis ambiental se vio agravada por el fenómeno meteorológico conocido como "cúpula de calor", que ocurre cuando una zona de alta presión atmosférica permanece sobre una región durante varios días, atrapando el aire caliente e impidiendo su dispersión.

Según señaló la agencia EFE, se espera que las nubes de humo continúen desplazándose hacia el sur de Estados Unidos a lo largo del día, pudiendo llegar incluso hasta el estado de Maryland.

Este jueves, los ciudadanos de Nueva York amanecieron con un cielo completamente anaranjado y la presencia de una densa niebla, la cual ocasionó una reducción drástica de la visibilidad. Esta situación, generó la cancelación de vuelos en el aeropuerto de LaGuardia.

El alcalde de la ciudad, Zohran Kwame Mamdani, se expresó al respecto en redes sociales y recomendó a los neoyorkinos que permanezcan en lugares frescos y utilicen mascarilla.

Se observa humo de incendios forestales entre el horizonte de Manhattan y el Puente de Brooklyn desde el Paseo Marítimo de Brooklyn, en el distrito de Brooklyn de Nueva York, EE. UU., 16 de julio de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de calidad del aire hasta el final del día 16 de julio en Nueva York debido al humo de incendios forestales en Canadá que afecta la calidad del aire en varios estados de EE. UU.

"Limite su tiempo al aire libre, beba mucha agua y cuide de sus vecinos, especialmente de los adultos mayores y de cualquier persona con problemas de salud.", señaló el mandatario. Este jueves, Mamandi reiteró las alertas y advirtió que la calidad del aire alcanzaría "niveles insalubres".

Las grandes columnas de humo amenazan con afectar la calidad del aire en Nueva Jersey de cara a la final del Mundial de Fútbol que se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium. Las autoridades activaron diversos protocolos y medidas de seguimiento como la distribución de mascarillas N95 o KN95 y la habilitación de centros de refrigeración.

Alerta máxima por los incendios en Canadá

El país enfrenta actualmente una emergencia ambiental crítica con aproximadamente 860 incendios forestales activos, de los cuales más de un centenar permanecen fuera de control, concentrándose la mayor actividad en Ontario, Quebec y los Territorios del Noroeste. Esta crisis es impulsada por una intensa "cúpula de calor" que atrapa aire caliente cerca de la superficie, secando rápidamente la vegetación y favoreciendo la propagación de las llamas.

Ante la gravedad de la situación, el gobierno de Ontario ha solicitado asistencia militar federal para evacuar comunidades del norte que carecen de acceso por carretera, desplazando a cerca de 1,600 personas, principalmente de comunidades indígenas en zonas remotas.