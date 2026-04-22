Arquitectura de la luz: el recurso que redefine el diseño en los barrios privados

En la arquitectura contemporánea, la luz natural dejó de ser un complemento para convertirse en una variable proyectual central. Para el arquitecto Claudio Magrini , de Santa Clara Residences, en el caso de los countries y barrios cerrados este cambio adquiere una dimensión particular.

A diferencia del tejido urbano consolidado —condicionado por la densidad, las medianeras y la proximidad entre construcciones—, estos desarrollos ofrecen mayor libertad para diseñar en relación directa con el entorno.

Lotes más amplios, menor ocupación del suelo y la ausencia de sombras proyectadas por edificios linderos permiten trabajar la luz como un recurso estratégico desde el inicio del proyecto. En este contexto, la arquitectura no solo capta luz, sino que la administra, la filtra y la integra como parte de la experiencia cotidiana del habitar.

La arquitectura no solo capta luz, sino que la administra, la filtra y la integra como parte de la experiencia cotidiana del habitar.

Lejos de limitarse a iluminar, la luz organiza el proyecto de manera integral. La orientación del lote, el estudio del asoleamiento y la distribución de los ambientes responden cada vez más a su recorrido a lo largo del día y de las estaciones. En este sentido, las áreas sociales suelen abrirse hacia el norte —la orientación más favorable en el hemisferio sur— para aprovechar una iluminación constante, mientras que los espacios de servicio o circulación se ubican en sectores de menor incidencia solar.

Según explica Magrini, estas decisiones en los países y barrios privados adquieren una dimensión adicional vinculada al paisaje. La presencia de áreas verdes, lagunas y visuales abiertas no solo amplifica la entrada de claridad, sino que redefine su rol: ya no se trata únicamente de iluminar interiores, sino de construir una relación fluida entre la vivienda y su entorno.

Tecnología aplicada al confort térmico

Los avances tecnológicos en materiales potenciaron este enfoque de transparencia. Los cerramientos vidriados actuales incorporan sistemas como el doble vidriado hermético (DVH) y cristales de baja emisividad (Low-E), que permiten el ingreso de luz natural reduciendo la pérdida de energía térmica en invierno y el sobrecalentamiento en verano. A esto se suman vidrios con control solar, que filtran la radiación infrarroja y ultravioleta sin afectar la visibilidad.

En paralelo, la evolución de las carpinterías ha sido clave. Sistemas de aluminio o PVC con ruptura de puente térmico permiten resolver grandes paños vidriados sin comprometer la estanqueidad. Esto habilita diseños con aberturas de piso a techo y grandes escalas, donde el límite entre interior y exterior se vuelve cada vez más difuso, apoyado por estructuras de hormigón que liberan las fachadas de elementos portantes.

Un recurso estratégico para el bienestar

A su vez, el diseño con luz natural está estrechamente vinculado con el confort y la salud ambiental. La exposición a la luz diurna contribuye a regular los ritmos circadianos, mejora el estado de ánimo y reduce la necesidad de iluminación artificial durante el día, impactando directamente en el consumo energético de la vivienda.

En este escenario, la luz natural se consolida como un recurso estratégico: es abundante, no tiene costo y, correctamente gestionada, mejora tanto la eficiencia como la calidad de vida. Para Magrini, en los desarrollos residenciales de baja densidad, su incorporación ya no responde solo a una búsqueda estética, sino a una lógica integral que combina diseño, tecnología y una forma de habitar más conectada con el entorno.