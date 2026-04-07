El EPRE sancionó a ocho distribuidoras eléctricas por fallas en el servicio y deberán bonificar a los usuarios

El entre rugulador aplicó multas económicas y los montos de las bonificaciones serán destinados mayoritariamente a los usuarios de baja tensión.

La resolución oficial establece que las sanciones deben acreditarse en "tiempo y forma", bajo la supervisión de la Gerencia Técnica del Suministro para evitar cargos adicionales por demora

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) oficializó este martes, a través del Boletín Oficial, una serie de resoluciones que imponen severas multas a diversas cooperativas y empresas distribuidoras de energía en la provincia.

Las sanciones, que en conjunto superan los 361 millones de pesos, responden a incumplimientos en los estándares de Calidad de Servicio Técnico durante el Trigésimo Tercer Semestre de Control (Etapa 2), periodo que culminó el 31 de julio de 2025.

Distribuidoras y montos de las sanciones Las resoluciones, firmadas por el directorio del EPRE el pasado 13 de marzo, detallan los montos que cada entidad deberá acreditar, principalmente en forma de bonificaciones a sus usuarios. A continuación se detallan las empresas sancionadas:

CECSAGAL: Es la entidad con la sanción más elevada, alcanzando los $149.034.963,91 .

Es la entidad con la sanción más elevada, alcanzando los . EDESTE S.A.: Recibió una multa de $140.844.145,08 .

Recibió una multa de . Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda.: Sancionada por $37.440.854,23 .

Sancionada por . Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Medrano Ltda.: El monto asciende a $10.477.921,73 .

El monto asciende a . Cooperativa Eléctrica Monte Comán Ltda.: Deberá acreditar $9.310.853,65 .

Deberá acreditar . Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda.: La sanción es de $7.515.365,39 .

La sanción es de . Cooperativa Eléctrica y Anexo Popular de Rivadavia Ltda.: Multada con $5.089.102,02 .

Multada con . Cooperativa de Electrificación Rural Sud Río Tunuyán Rivadavia Ltda.: Sancionada por $2.202.757,53. Destino de los fondos Según lo dispuesto por el regulador, la mayor parte de estos fondos se destinará a bonificaciones para los usuarios con suministro en Baja Tensión (BT). Por ejemplo, en el caso de CECSAGAL, más de 141 millones de pesos irán directamente a sus clientes de esta categoría. Una porción menor de las multas será derivada al Fondo Compensador de Tarifas.

El EPRE ha instruido a su Gerencia Técnica del Suministro para que verifique que estas acreditaciones se realicen en "tiempo y forma". Además, se advirtió que, en caso de mora en el cumplimiento de estas bonificaciones, se aplicarán intereses legales computados desde la fecha en que debió cumplirse la obligación hasta su efectiva acreditación.