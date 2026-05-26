Encuesta nacional: Milei alcanzaría 37,2% en 2027, pero seis de cada diez votantes buscan un cambio

Una encuesta nacional reveló que el presidente Javier Milei obtendría un 37,2% de adhesión si las elecciones presidenciales de 2027 se realizaran hoy. Sin embargo, el estudio también mostró que una mayoría de los consultados prefería un cambio de rumbo político en el país .

Con el giro millonario del FMI, las reservas del Banco Central tocaron un récord en la era Milei

El sondeo fue realizado por la consultora Synopsis sobre 1.585 casos en todo el país y arrojó que el núcleo duro de apoyo al mandatario cayó al 12,4% . Además, el trabajo indicó que el 61,5% de los encuestados considera necesario buscar una alternativa al actual modelo de gobierno libertario.

La consultora exploró la adhesión o rechazo de la ciudadanía respecto de Milei y una eventual reelección, con un margen de error de +/- 2,4%.

El trabajo de campo dividió las respuestas en cuatro grupos según el nivel de respaldo o rechazo hacia el Gobierno: “Me gusta todo de Milei”, “No me gusta del todo Milei, pero no veo algo mejor”, “No me gusta del todo Milei y veo algo mejor” y, finalmente, “No me gusta nada de Milei”.

Los resultados arrojaron que “Me gusta todo de Milei” , es decir el núcleo duro que sigue al Presidente, se redujo hoy a un 12,4% , mientras que el segundo sector favorable, “No me gusta del todo Milei, pero no veo algo mejor”, alcanza a un 29,3% , con lo que se conforma un expectante 41,7%.

Sin embargo, en la vereda contraria “No me gusta del todo Milei y veo algo mejor” suma un 8,2%, y el mayor rechazo al mandatario “No me gusta nada de Milei”, obtiene un alto 49,5%. Ambas cifras sumadas alcanzan un rechazo del 57,7%.

En la consulta por continuidad o cambio, los resultados tampoco son buenos para el oficialismo. En el primer caso, un 33,8% se inclina por “darle continuidad a lo que está ocurriendo en el país”, contra un 61,5% que prefiere “buscar un cambio a lo que está ocurriendo en el país”.

En cuanto a la disputa por fuerza política, el peronismo con un 32,9% le saca una pequeña ventaja a La Libertad Avanza que logra un 30,3%, mientras que, a partir de allí, se encolumnan la Izquierda con 9,6%, el PRO 7,8%, Provincias Unidas 3,9%, Otro 6,1% y No sabe/No contesta 9,3%.