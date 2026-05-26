El financista cercano a Claudio "Chiqui" Tapia se declaró inocente: "Esto es una causa mediática"

Ariel Vallejo se presentó con “un escrito” ante la Justicia y manifestó que “es inocente de la totalidad de los hechos”. También afirmó que “hubo personas que lo traicionaron”.

El titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, con vínculo directo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina ( AFA) Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este martes ante la Justicia federal de Lomas de Zamora. El financista negó las acusaciones en su contra como líder de una asociación ilícita y aseguró que se trata de “una causa mediática”.

El empresario llegó a los tribunales luego de haber faltado a una primera citación el pasado 5 de mayo. En aquella oportunidad, fueron sus propios abogados que le recomendaron no presentarse por la "existencia de apelaciones pendientes". Ante eso, la fiscal Cecilia Incardona había solicitado su detención tras la ausencia, pero no tuvo buen puerto.

Durante la audiencia ante el juez federal Luis Armella, el acusado Vallejo evitó responder ciertas preguntas y "presentó un escrito". Allí sostuvo que es “inocente de la totalidad de los hechos” y rechazó de manera “enfática y categóricamente” las graves imputaciones que pesan sobre él en el expediente.

“Hubo personas que me traicionaron”, afirmó

Como se mencionó anteriormente, Vallejo ya había faltado a su primera citación porque sus abogados le recomendaron que no lo hiciera debido a que había varios recursos legales pendientes que buscaban una "revisión" de la acusación. A pesar de que la fiscal pidió su arresto inmediato, Armella se negó y reagendó la indagatoria para este martes.