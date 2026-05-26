26 de mayo de 2026 - 17:54

Causa Cuadernos: la ex de Oscar Centeno aseguró que fue su "testaferro" y habló de bolsos con dinero

Hilda Horovitz relató cómo conoció a Centeno -autor de los cuadernos- mientras él se desempeñaba como chofer del exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta. También apuntó contra este último y lo acusó de “desaparecer escritos”. “Mi pareja escribió todo eso por si lo echaban”, afirmó.

Hilda Horovitz, la expareja de Oscar Centeno, cuando ingresa a declarar en la Causa Cuadernos.&nbsp;

Hilda Horovitz, la expareja de Oscar Centeno, cuando ingresa a declarar en la Causa Cuadernos. 

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La expareja de Oscar Centeno, autor de los cuadernos de las coimas, declaró este martes en el juicio oral de la causa y aseguró que vio las anotaciones realizadas por el exchofer. Además, Hilda Horovitz afirmó que fue utilizada como “testaferro” para distintas operaciones vinculadas a bienes y propiedades.

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Durante su testimonio, la mujer sostuvo que Centeno le explicaba cómo acomodar dinero dentro de bolsos y relató que el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta “hizo desaparecer” escritos y carpetas que ella misma entregó a Miriam Quiroga. exsecretaria de Néstor Kirchner.

Ante preguntas de la fiscal Fabiana León, Horovitz confirmó que encontró “papeles, libretas y carpetas” guardados en un ropero de la vivienda que compartía con Centeno. Según contó, realizó copias de esos documentos y luego volvió a dejar los originales en el mismo lugar.

  • “¿Vio los cuadernos?”, le preguntó la fiscal Fabiana León.
  • “Sí, cuando junté los papeles que le di a Miriam Quiroga”, contestó. “Quiroga se los dio a Baratta y los hizo desaparecer, los quemó, los tiró, no sé qué hizo con esos papeles”, sumó.

La testigo explicó que convivió cerca de diez años con el chofer y describió una relación conflictiva. “Él usó mucho mi nombre para hacer cosas”, aseguró ante el Tribunal Oral Federal 7, donde también señaló que en varias ocasiones le falsificaban la firma para distintos trámites y operaciones.

En otro tramo de su declaración, recordó que Centeno solía quejarse por las “migajas” que recibía de Baratta, de quien era chofer en el ministerio de Planificación. No obstante, dijo que “logró comprar autos, departamentos y dos casas”, incluida una propiedad en Salta y otra en Olivos que “remodeló al 100%”.

  • “Él [por Centeno] siempre anotó todo. Cuando le compraba zapatillas a los hijos, un pantalón o lo que fuera, cuando iba a cargar nafta”, relató. “Los cuadernos los escribió por si lo dejaban sin trabajo”, ratificó.
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Horovitz también afirmó que el exchofer le consiguió un departamento en el barrio porteño de Once y un empelo en la Secretaría de Energía a través de contactos con Baratta. Según declaró, luego fue desvinculada después de denunciar irregularidades vinculadas a la causa del Gas Natural Licuado.

  • “Me costó, pero me lo consiguió”, afirmó.

Declaró que denunció a Oscar Centeno porque la "cagó a trompadas"

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