Causa Cuadernos: un peritaje confirmó que el chofer Oscar Centeno es el autor de los escritos

Gendarmería Nacional realizó un peritaje caligráfico en la causa conocida como "los cuadernos" . De esta manera se confirmó que los manuscritos fueron elaborados por el chofer Oscar Centeno .

El estudio, solicitado por el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), avanza en los preparativos del juicio oral y público que tiene entre los acusados a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner. Se trata de un informe que supera las 300 páginas , a cargo de la División Documentología y Pericias Caligráficas de Gendarmería.

Según reportó A24, se buscó determinar la autoría de los textos, la correspondencia entre originales y copias digitales , los tipos de tinta y papel, posibles alteraciones, antigüedad de las anotaciones y evolución caligráfica, entre otros aspectos.

Los expertos trabajaron con seis cuadernos físicos cuestionados en su autenticidad , identificados como “Block de notas Convenor Nº 1”, “Gloria Nº 2”, “América Nos Nº 4”, “América Nos – Machu Picchu Nº 6”, “Rivadavia Nº 7” y “Gloria – Saluda a la Bandera Nº 8”. Además se registró una nota de escritorio celeste y un pendrive con archivos digitales.

Estos elementos fueron cotejados con un cuerpo de escritura que Centeno realizó ante la Justicia el 18 de diciembre de 2024 y con otros cuadernos y papeles de su autoría. Los peritos concluyeron que la mayoría de los cuadernos originales y sus copias digitales pertenecen al puño de Centeno .

También verificaron que las anotaciones fueron hechas en distintos momentos, coincidiendo con la versión de que el chofer registraba los hechos a medida que ocurrían. De acuerdo al informe, rasgos específicos de la escritura, como la secuencia de letras “H”, “Y”, “L”, “Q”, “G” y “K”, evidencian “movimientos neuromotores automatizados y espontáneos” propios de Centeno.

Sin embargo, el estudio señaló algunos pasajes en los que no se pudo determinar la autoría de Centeno, incluyendo palabras y frases como “Ing. Ferreyra” (02/12/2008), “Armando” (29/08/2013 y 10/09/2013) y “Alem 855” (25/07/2013 y 10/09/2013), que presentaban “falta de espontaneidad” y podrían haber sido agregadas o sobrescritas.

Causa Cuadernos: un peritaje aseguró que los escritos corresponden al chofer Oscar Centeno Las anotaciones de Centeno. TN

Otras anotaciones, como las direcciones y números de contacto de Azucena Villaflor o referencias a Movistar, tampoco permitieron una atribución concluyente. Por el contrario, algunas frases halladas en el domicilio de Centeno sí correspondieron a su escritura, como “11/10/15 15.03 HS. – 11/10/15 – 17:50 HS. Lo llevé a H al Panamericano y retiró”.

Los peritos determinaron que los cuadernos originales se corresponden con sus copias digitales, aunque reconocieron limitaciones al analizar las imágenes: no fue posible cotejar aspectos “vivos” de la escritura, como presión, ritmo o velocidad, por lo que no se descartó la posibilidad de manipulaciones digitales imperceptibles en pantalla.

Causa Cuadernos: un peritaje aseguró que los escritos corresponden al chofer Oscar Centeno Peritaje en Cuadernos de las Coimas. TN

Sobre el juicio, el TOF N° 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, programó una audiencia preliminar para el 24 de septiembre, donde se definirá la organización del proceso por el supuesto entramado de sobornos en la adjudicación de obras públicas, que comenzará el 6 de noviembre.

Cabe recordar que además de Cristina Fernández Kirchner, señalada como jefa de la presunta asociación ilícita, hay decenas de acusados. Entre ellos se encuentran exfuncionarios y empresarios como Julio De Vido y Roberto Baratta, y se espera la declaración de más de 600 testigos.