Atentado contra Cristina Kirchner: pidieron 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

El pedido lo realizó la querella de la expresidenta. Montiel y Uliarte se encuentran detenidos y acusados de homicidio agravado.

La querella de Cristina Kirchner pide condenar a 15 años de prisión a Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

La querella de la expresidenta Cristina Kirchner pidió condenar a 15 años de prisión a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Ambos están acusados por tentativa de homicidio agravado, a raíz del atentado a la entonces vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

La querella anticipó, en su alegato final, que no acusará al tercer detenido Gabriel Carrizo. Los abogados de la exmandataria entienden que no hay pruebas para vincularlo con el hecho.

Fernando Sabag (35), el hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner (Redes) Fernando Sabag (35). Uno de ellos es, Marcos Aldazábal, que inició el alegato en el tramo final del juicio ante el Tribunal Oral Federal 6. Aldazábal lanzó duras críticas a la instrucción de la investigación por el citado atentado y pidió las condenas de 15 años de cárcel contra Sabag Montiel y Uliarte.

Su pedido fue ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. De esta manera, la querella consideró que el intento de homicidio estuvo agravado por el uso de arma de fuego y el contexto de "violencia de género" que sufría la exvicepresidenta en ese momento.

Detuvieron a Brenda Uliarte (23), la novia de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a Cristina Kirchner (Gentileza) Detuvieron a Brenda Uliarte (23), la novia de Fernando Sabag Montiel. Sobre Carrizo, se detalló que no será acusado por esta querella. Además, al consultar el tema con Cristina Kirchner, ella manifestó no usar el derecho penal "para hacer política", por lo cual señaló: "Si no hay que acusarlo, no lo acusen".