Cristina Kirchner y el resto de los condenados no pagaron los U$S 537 millones por Vialidad: qué pasa ahora

Venció este miércoles a las 9.30 el plazo para que Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad pagaran el decomiso de U$S 537 millones dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) como restitución del daño por hechos de corrupción. Ninguno de los imputados realizó el depósito, por lo que el juez Jorge Gorini quedó habilitado para iniciar la ejecución patrimonial.

La investigación reveló una maniobra defraudatoria que direccionó 51 licitaciones de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez. Entre los condenados que debían afrontar el pago figuran, además de la expresidenta y Báez, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

Lázaro Báez y Cristina Kirchner en el mausoleo de Néstor Kirchner (Foto archivo) Lázaro Báez y Cristina Kirchner en el mausoleo de Néstor Kirchner (Foto archivo) Frente al inminente avance judicial, Cristina Kirchner presentó a contrarreloj un pedido de suspensión de la instancia para devolver el dinero, alegando que el cálculo oficial es erróneo. Según su perito, el monto a devolver sería de poco más de $42.000 millones, muy por debajo de los $684.990 millones que estableció la Justicia. También sostuvo que su patrimonio, al que definió como legítimo, no proviene de la maniobra investigada y que, por lo tanto, no puede ser alcanzado por el decomiso.

Los bienes de Cristina Kirchner En su última declaración jurada, la exmandataria informó una fortuna de $250 millones y declaró no poseer bienes inmuebles ni acciones en hoteles o inmobiliarias, ya que en 2016 donó su patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.