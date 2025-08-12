12 de agosto de 2025 - 19:41

Cristina Kirchner se niega a pagar U$S530 millones en la causa Vialidad: qué pasa si no lo hace

La expresidente cumple prisión domiciliaria por dicha causa, donde tiene tiempo hasta mañana para devolver la exorbitante suma de dinero.

Cristina Kirchner en el balcón de su departamento en Constitución

Cristina Kirchner en el balcón de su departamento en Constitución

El recurso presentado ante la Cámara de Casación pide que se declare la “nulidad absoluta” del cálculo realizado por el tribunal para actualizar el monto. Esto sucede a pocas horas de que se cumplan los diez días que se le otorgó a los condenados para depositar el dinero en una cuenta de ahorro.

Por el momento, ninguno de los acusados ha emitido el pago solicitado.

Causa Vialidad: qué pasa si no devuelven USD 530 millones

Si la transferencia no se concreta, la Justicia avanzará con la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema introdujo una alternativa: destinar parte de esas propiedades a uso institucional, ya sea para el propio máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura. La resolución firmada por los ministros habilita también su cesión temporal a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para programas de utilidad social.

En el caso de la expresidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron al menos dos departamentos en el complejo Madero Center y otras 24 propiedades en el sur del país como activos pasibles de subasta. Algunos de estos bienes están cedidos a Máximo y Florencia Kirchner y embargados en otra causa, Hotesur - Los Sauces, lo que abre un conflicto legal sobre la prioridad en su ejecución.

