9 de marzo de 2026 - 14:05

Alfredo Cornejo en Estados Unidos: las actividades de su primera jornada de "Argentina Week"

El gobernador Alfredo Cornejo tiene prevista una actividad con otros mandatarios provinciales y luego compartirá un panel con Manuel Adorni.

El gobernador Alfredo Cornejo participa de actividades en la feria Argentina Week de Nueva York. Imagen: Archivo Los Andes

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El mandatario provincial compartirá un almuerzo y conversatorio este mediodía con sus pares Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

El encuentro se llevará adelante en el Council of the Americas y tiene como objetivo “establecer intercambios sobre la nueva etapa de reformas estructurales de la Argentina y el futuro de sus inversiones”.

Más tarde, Cornejo participará de la bienvenida y del networking institucional con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni. La actividad está prevista para las 20 horas de Argentina.

Antes de partir a Estados Unidos, el gobernador destacó el reconocimiento internacional del Presidente y la importancia de presentar proyectos de inversión en sectores clave como petróleo, gas, minería, vitivinicultura y agroindustria.

Según explicó, muchas de esas iniciativas requieren grandes niveles de financiamiento internacional. “La inversión hoy, del tamaño de la minería y del petróleo, es una inversión internacional, y la de la agroindustria para reconversiones también requiere flujos de dinero de esos centros financieros”, señaló el fin de semana pasado.

El gobernador también remarcó que las provincias tienen un rol central en la promoción de estos proyectos, ya que poseen competencias directas sobre los recursos naturales.

“El Presidente no tiene los permisos de exploración o explotación, ni la facultad sobre ellos: la tienen las provincias. Entonces, mostrar que somos un equipo los gobernadores con el Presidente creo que le hace bien a la inversión futura en la Argentina”, afirmó.

