"Lo lamento profundamente": el mensaje de Cornejo tras confirmar que no asistirá al Acto Central de Vendimia

Por primera vez en sus dos períodos como gobernador, Cornejo no estará presente en el teatro griego para la coronación de la nueva Reina de la Vendimia 2026.

El mensaje de Cornejo tras confirmar que no estará presente en el Acto Central

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que no asistirá al Acto Central para el espectáculo y la coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia en el Teatro Griego Frank Romero Day, luego de la reprogramación por tormentas y por un viaje previsto en agenda.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario destacó que la Fiesta de la Vendimia es una tradición que identifica a Mendoza ante el mundo y pone en valor el esfuerzo de toda la industria vitivinícola, pero lamentó profundamente no poder participar de esta edición número 90.

Mendoza celebra 90 Fiestas de la Vendimia, una tradición que nos identifica ante el mundo y que pone en valor el trabajo de toda nuestra industria vitivinícola.



Por una agenda prevista desde hace tiempo y la reprogramación del Acto Central a raíz de las lluvias del sábado, no… pic.twitter.com/ptIA3qQzxf — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 8, 2026 “Por una agenda prevista desde hace tiempo y la reprogramación del Acto Central a raíz de las lluvias del sábado, no podré estar presente esta noche en el Teatro Griego, algo que lamento profundamente”, expresó el gobernador, quien además deseó una gran velada para todos los mendocinos y visitantes.

La ausencia del gobernador marca un precedente, debido a que es la primera vez en sus dos mandatos que no estará presente en la elección de la nueva soberana. La reprogramación del Acto Central, motivada por el pronóstico de tormentas para el pasado sábado, terminó coincidiendo con una viaje a Estados Unidos previsto desde hace tiempo.

Rumbo a Nueva York El motivo de peso que aleja al mandatario del calendario vendimial es su viaje a Estados Unidos luego de ser invitado por el presidente Javier Milei para participar del "Argentina Week" en Nueva York, evento que comienza este lunes 9 de marzo.