"Lo lamento profundamente": el mensaje de Cornejo tras confirmar que no asistirá al Acto Central de Vendimia

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que no asistirá al Acto Central para el espectáculo y la coronación de la nueva Reina Nacional de la Vendimia en el Teatro Griego Frank Romero Day, luego de la reprogramación por tormentas y por un viaje previsto en agenda.
A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario destacó que la Fiesta de la Vendimia es una tradición que identifica a Mendoza ante el mundo y pone en valor el esfuerzo de toda la industria vitivinícola, pero lamentó profundamente no poder participar de esta edición número 90.
“Por una agenda prevista desde hace tiempo y la reprogramación del Acto Central a raíz de las lluvias del sábado, no podré estar presente esta noche en el Teatro Griego, algo que lamento profundamente”, expresó el gobernador, quien además deseó una gran velada para todos los mendocinos y visitantes.
La ausencia del gobernador marca un precedente, debido a que es la primera vez en sus dos mandatos que no estará presente en la elección de la nueva soberana. La reprogramación del Acto Central, motivada por el pronóstico de tormentas para el pasado sábado, terminó coincidiendo con una viaje a Estados Unidos previsto desde hace tiempo.
Rumbo a Nueva York
El motivo de peso que aleja al mandatario del calendario vendimial es su viaje a Estados Unidos luego de ser invitado por el presidente Javier Milei para participar del "Argentina Week" en Nueva York, evento que comienza este lunes 9 de marzo.
El evento, organizado por el Gobierno nacional junto a entidades como el JP Morgan, tiene como objetivo central atraer inversiones y exponer las oportunidades de negocios que surgen de la transformación económica actual en nuestro país.
Cornejo fue invitado personalmente por el presidente Javier Milei para formar parte de este encuentro de tres días. Esta participación conjunta ratifica que el vínculo político entre ambos atraviesa su mejor momento, consolidado por el apoyo del gobernador a iniciativas nacionales como la reciente reforma laboral aprobada en el Senado.