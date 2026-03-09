Javier Milei afirmó en Nueva York que Irán es "enemigo de la Argentina"

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que Irán es “enemigo” de la Argentina durante una exposición realizada en la Universidad Yeshiva de Nueva York . Allí, el mandatario además ratificó su alineamiento político con Estados Unidos e Israel y afirmó que se siente “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”.

El mandatario participó de una charla ante estudiantes y autoridades de esa casa de estudios judía en el marco de su agenda en Estados Unidos. Allí sostuvo que la relación con Irán está marcada por los atentados terroristas ocurridos en el país durante la década de 1990.

“ Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel . Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", expresó Milei durante su exposición.

El Presidente también se refirió al conflicto en Medio Oriente y aseguró: “vamos a ganar la guerra” , en alusión al enfrentamiento que involucra a Estados Unidos e Israel frente a Irán.

Durante su discurso, el jefe de Estado defendió el papel de Donald Trump en la política internacional y lo presentó como una figura clave para la resolución de conflictos globales.

Según planteó, el liderazgo de Estados Unidos en coordinación con Israel terminará imponiéndose frente a Irán y otros gobiernos que, a su juicio, financian el terrorismo o desafían a Occidente.

“Trump ha cerrado ocho conflictos, ha trabajado de manera conjunta con Israel y hoy se ve con claridad lo que pasó en Venezuela, se ve con claridad lo que está pasando en Irán. Por ende, no tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel saldrá victorioso de esta situación”, sostuvo.

En esa línea, también vinculó ese escenario internacional con la política regional y mencionó a Cuba y Venezuela, a los que acusó de haber sostenido redes de financiamiento vinculadas al terrorismo.

Críticas al sistema político y a los impuestos

Además de abordar temas de política internacional, el mandatario dedicó parte de su exposición a cuestiones ideológicas y económicas. “Yo me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo", afirmó ante el auditorio.

En otro tramo de su discurso, cuestionó las estrategias electorales tradicionales y sostuvo que “no vale todo por ganar un voto”, al tiempo que reiteró una de sus frases habituales sobre el sistema impositivo: “Los impuestos son un robo”.

La presentación formó parte de la agenda oficial que Milei desarrolla en Nueva York, donde también tiene previsto participar de actividades organizadas por instituciones de la comunidad judía y recibir el premio “Guerrero por la Verdad” durante la gala anual de la Fundación Algemeiner.