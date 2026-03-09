Inflación: salió el dato que observa el gobierno de Milei y mejora el pronóstico para el jueves

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6 % en febrero , según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la ciudad acumuló un aumento de 5,7% en los primeros dos meses de 2026, pero una desaceleración de 0,5 respecto a enero (3,1%).

En la medición interanual, el incremento de precios alcanzó el 32,4%.

El dato porteño se conoce pocos días antes de que el Instituto de Estadística y Censos ( Indec ) publique el índice de inflación nacional correspondiente a febrero, previsto para este jueves 12 de marzo . Habitualmente, el indicador de la Ciudad funciona como una referencia preliminar de la dinámica de precios a nivel país.

Al haber dado con desaceleración, hay expectativa para frenar la escalada mensual registrada desde julio de 2025.

Si bien los relevamientos de las consultoras privadas coinciden en que la inflación del segundo mes sea similar a la del primero, pero ya advierten para marzo un repunte , impulsados por los aumentos en alimentos y tarifas.

IPC CABA febrero 2026

Qué rubros impulsaron la suba de precios en CABA (febrero de 2026)

De acuerdo con el informe porteño, la variación mensual de febrero (2,6%) estuvo impulsada principalmente por los aumentos en vivienda (5,9%), salud (3%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,9%).

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró las subas con un incremento de 5,9%. Según el reporte oficial, el aumento respondió a mayores gastos comunes en edificios, actualizaciones tarifarias de electricidad y gas, y subas en los alquileres.

También registró un fuerte avance el rubro seguros y servicios financieros, con una suba de 5%.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,9% y aportó 0,50 puntos porcentuales al índice general. Dentro de esta categoría, el mayor impacto provino de Carnes y derivados, que registró un alza de 7,3% durante el mes.

Expectativa por el dato nacional

Será el próximo jueves 12 cuando el Indec difunda la inflación de febrero a nivel nacional. Analistas privados esperan que el índice sea similar al de enero o un poco más abajo, cuando se ubicó en 2,9%.

Para marzo, en cambio, algunas consultoras prevén una leve aceleración, con una inflación que podría comenzar con el 3% mensual.

En este contexto, el presidente Javier Milei sostuvo recientemente que, tras el primer trimestre, la inflación retomará una tendencia descendente y que entre junio y agosto el índice mensual podría comenzar “con un cero adelante”.