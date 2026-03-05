Qué pasará con el dólar y la inflación en 2026: las nuevas previsiones de los analistas que releva el BCRA

Las proyecciones de los analistas ajustaron sus proyecciones para el dólar y la inflación en el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) publicado por el Banco Central ( BCRA ).

El REM difunde los resultados del relevamiento realizado entre el 25 y el 27 de febrero, contemplando a 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina, según supo la Agencia Noticias Argentinas

Los analistas estimaron que el costo de vida sería menor al de enero (que fue del 2,9%) y recién en mayo se estaría quebrando la barrera del 2% . En el resto de los meses prevén un sendero bajista y la inflación anual sería del 26,1%.

El IPC de febrero sería del 2,7% (+0,6 p.p. respecto del REM previo), mientras que para la inflación núcleo estaría en 2,5% (+0,4 p.p. respecto del REM previo).

Con respecto al tipo de cambio, las proyecciones de los 46 participantes estimaron un dólar mayorista a $1.429 para marzo y $1.707 sobre finales del 2026. Esto implicaría una una variación interanual del 17,9% para la divisa estadounidense, quedando por debajo de la inflación esperada.

Las estimaciones recortaron los incrementos en el tipo de cambio mayorista: $73 menos para marzo y $43 menos para fin de año.

Otras proyecciones

El REM también dio su pronóstico sobre otros indicadores macroeconómicos, entre los que se encuentran el crecimiento del PIB, la tasa de desempleo y resultados de comercio exterior.

-Producto Interno Bruto (PIB): el cuarto trimestre del 2025 habría crecido 0,8% respecto al tercer trimestre (+0,6 p.p. respecto al REM previo). Para el primer y segundo trimestre del año el crecimiento sería de 1% (+0,1 p.p) y 0,9% (-0,1 p.p.) respectivamente.

-Tasa de desempleo: para el cuarto trimestre del año pasado se ubicaría en 6,7% de la Población Económicamente Activa, sin cambios respecto al último REM. El mismo número se repite para el cuarto trimestre del 2026, argumentando que no habrán grande cambios en la desocupación.

-Comercio exterior: las exportaciones generarán US$92.737 millones (+US$852 millones que en la encuesta anterior) y las importaciones US$80.204 millones (-US$506 millones que en el REM previo). El superávit comercial anual esperado es de US$12.533 millones (+US$1.358 millones que en la última proyección).