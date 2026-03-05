Los acciones se dan vuelta y el riesgo país vuelve a subir en medio del conflicto en Medio Oriente

Las acciones y bonos se dan vuelta y anotan bajas generalizadas , y el riesgo país se acelera cerca de los 550 puntos básicos, en medio de un mal clima global, donde las principales bolsas del mundo replican esta tendencia.

Qué pasará con el dólar y la inflación en 2026: las nuevas previsiones de los analistas que releva el BCRA

La guerra en Medio Oriente ya lleva cuatro días y se mantiene la presión sobre Teherán que responde con bombardeos a diferentes países de la región. El S&P Merval se da vuelta y baja 0,2% a 2.574.023,49 puntos básicos, mientras que en dólares recorta 1.748,51 unidades. En la jornada previa, el Merval cayó un 0,7% en pesos, aunque subió un 0,2% en dólares CCL, cerrando así en un nivel de 1.757 puntos.

Los ADRs anotan caídas generalizadas de hasta 6% de la mano de los papeles bancarios : Grupo Supervielle cede 6,2%, seguida de Grupo Financiero Galicia (-4,1%) y Banco Macro (-3,4%). También anotan recortes importantes Telecom (-4,7%), IRSA (-4,2%) y Central Puerto (-3,1%).

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero , con compras diarias promedio de u$s68 millones. El peso se apreció 1%, recuperando la mayor parte de la depreciación del martes, en un contexto en el que las monedas emergentes también se fortalecieron. El real y el peso chileno se apreciaron 0,8% y 0,9%, respectivamente.

Los bonos soberanos en dólares operan con caídas generalizadas de hasta 1% mientras que el riesgo país, el índice que mide el J.P. Morgan, sube 2,1% a 545 puntos básicos.

En la jornada previa, los más beneficiados en moneda local fueron los bonos CER, seguidos de los duales y, por último, las Lecap, en tanto que los dollar-linked retrocedieron. Para la deuda soberana en dólares fue una jornada positiva, con subas por encima del 1% en ambas legislaciones.

Por su parte, los bonos en dólares rebotaron un 1,5% tras la caída del martes, en medio de una rueda más positiva a nivel global, y se superó incluso el desempeño de la deuda de mercados emergentes.

De esta manera, el riesgo país volvió a caer hasta los 540 puntos básicos, desde los 588 del día previo.