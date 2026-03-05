Foro de Inversiones: un momento histórico para la energía nuclear argentina

El panel dedicado a la energía nuclear dentro del foro de inversiones habló de la importancia de la integración y de cómo aprovechar la oportunidad.

La energía nuclear tuvo un panel específico dentro del Foro de Inversiones & Negocios de Mendoza organizado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y el Gobierno de Mendoza. Con la participación de los principales referentes del sector a nivel país, el panel “Sector Nuclear: una oportunidad para Mendoza”, mostró las fortalezas que posee la provincia en un contexto de altas posibilidades de crecimiento.

Para ello, uno de los objetivos del espacio fue la convocatoria a una mayor integración del sector. Del panel, formaron parte: Federico Ramos Nápoli -secretario de Asuntos Nucleares de la Nación-, Jorge Salcedo -presidente de IMPSA-, Juan Campos -presidente de Nucleoeléctrica Argentina-, Martín Porro -presidente de CNEA-, Bruno Oberlis -presidente de Dioxitek-,Gabriel Absi -subgerente general de INVAP-, Omar Adra-CEO de UrAmérica Argentina- y Rodolfo Kramer -CEO de CONUAR.

“La energía nuclear es de las más limpias y escalables del mundo”, explicó Omar Adra de UrAmérica quien ejemplificó que cada combustible nuclear que se genera equivale a miles de barriles de petróleo. De la mano de Atucha, Sierra Pintada, empresas como INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el país posee desarrollo de larga data y trayectoria en lo que a energía nuclear respecta.

Panel Sector Nuclear Foro de Inversiones y Negocios. Panel Sector Nuclear. Ramiro Gomez / Los Andes En este contexto, Jorge Salcedo de Impsa expresó que el país se encuentra en un momento histórico no solo por el impulso a la industria nuclear sino por el impacto que esta puede tener en la metalmecánica de Mendoza. En línea, el secretario nacional de Asuntos Nucleares coincidió con la idea y explicó que en la actualidad los precios de este tipo de energía están en alza.

“En lugar de lamentarnos por lo que no se hizo, es importante poder generar condiciones para impulsar al sector”, explicó Campos. La larga tradición argentina en reactores de investigación así como en sus normativas regulatorias de avanzada posicionan al país en un peldaño superior con relación a la región. Esta posición mejora aún más debido al alineamiento de la Argentina con Estados Unidos.