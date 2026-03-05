5 de marzo de 2026 - 17:12

Adiós a Garbarino: la Justicia ordenó la quiebra de la empresa tras años de crisis e intentos de rescates

Así lo decidió el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7. A pesar de que firmas reconocidas intentaron rescatarla, el juez ordenó la liquidación final.

Quebró Garbarino tras fracasar el rescate. 

Foto: Los Andes
Por Redacción Economía

La histórica cadena de electrodomésticos Garbarino finalmente quebró y ahora su nombre será solo cosa del pasado. Este miércoles, la Justicia resolvió avanzar con la liquidación de la empresa luego de que fracasaran los intentos por encontrar inversores o un plan que permitiera sostener su actividad.

La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N”7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, que ordenó la liquidación de la compañía. La reconocida firma a nivel nacional llevaba más de tres años en crisis y en los últimos meses no logró concretar ninguna propuesta de rescate.

Adiós a Garbarino: más de 200 sucursales y casi 5000 empleados

Con esta resolución, se cierra la etapa de una empresa que durante décadas fue una de las principales cadenas de venta de electrodomésticos y productos electrónicos del país. Llegó a tener más de 200 sucursales y 4500 empleados. Actualmente, solo tenía tres locales en funcionamiento.

Garbarino fue fundada en 1951 por los hermanos Daniel y Omar Garbarino y desde junio de 2020 estaba en manos del empresario Carlos Rosales, entonces dueño de la aseguradora Prof y protesorero del club San Lorenzo. A partir de noviembre de 2021 pasó a estar concursada hasta la reciente decisión.

Garbarino atraviesa una crisis y los empleados denunciaron despidos. Foto: José Gutierrez / Los Andes
Hace tiempo también dejó de funcionar en el centro logístico de La Tablada, donde trabajaban alrededor de 200 empleados adheridos al Sindicato de Camioneros. Solo quedó en funcionamiento un depósito en Garín, de 2.500 metros cuadrados.

Plazos, pagos de deudas y ultimátum no cumplido

Tras varios años de negociaciones fallidas con posibles inversores, como el fondo Inverlat (propietario de Havanna), la Justicia le otorgó a Garbarino un plazo de cinco días para presentar un comprador que permitiera evitar la quiebra. El ultimátum fue realizado en agosto, una decisión similar ocurrida en abril.

Sin embargo, en aquel entonces la empresa logró revertir la solicitud al pagar una parte de la deuda reclamada por sus acreedores. No obstante, esto no ocurrió en los próximos meses y llevó a la rotunda decisión de la Justicia.

El único que se inscribió en el “registro de interesados en la adquisición de las acciones de la concursada y en la formulación de propuestas de acuerdo preventivo” fue la sociedad Vlinder, que finalmente nunca presentó una propuesta formal de reestructuración, según informó Clarín.

