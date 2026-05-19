19 de mayo de 2026 - 18:44

Tasas de interés: prevén bajas y más crédito en el corto plazo

Con la paulatina baja en la mora y en las tasas de interés estimaron que podría haber una mejora en los préstamos durante este año.

pago con tarjeta de crédito
Los Andes | Diana Chiani
Por Diana Chiani

Las tasas de interés vienen a la baja en los últimos días, pero todavía no logra trasladarse a la economía real. En parte por la alta mora que arrastran la mayoría de los bancos tanto en el sector de tarjetas de crédito como de préstamos personales. Sin embargo, Fernando Galante, CEO y economista de Chimpay Inversiones destacó que son optimistas con relación al financiamiento en el corto plazo y que la morosidad está a la baja.

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Según explicó, el Gobierno nacional apuesta a que la baja de tasas funcione como herramienta para impulsar el consumo, el financiamiento y la actividad privada. De hecho, continuó, las tasas han bajado y en la actualidad son negativas con relación a la inflación. En paralelo, sostuvo que el ingreso de divisas por la liquidación del agro contribuirá a sostener un período de mayor estabilidad y alivio financiero.

En ese contexto, Galante consideró que habrá oportunidades de inversión vinculadas a sectores que podrían beneficiarse con la recuperación del crédito. Entre ellos, destacó especialmente a los bancos argentinos que hoy están “baratos” en comparación con otras entidades financieras de la región. Además, señaló que los indicadores de mora comenzaron a estabilizarse y muestran señales de mejora, un dato clave para la recuperación.

De este modo, la entrada de dólares del agro y la baja de tasas dará unos meses de veranito, al menos durante este año. En el mediano plazo es un poco más difícil de saber porque el 2027 es año eleccionario con lo que eso implica en la economía argentina. “Somos optimistas en el corto plazo mientras que en el mediano tendremos que estar atentos al panorama político”, comentó Galante.

El economista se expresó durante la presentación de Chimpay como la primera empresa mendocina que consiguió el aval de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para gestionar Fondos Comunes de Inversión (FCI). De este modo, se convirtió en uno de los 40 Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva (AAPIC) que existe en el país y una de las muy pocas que se encuentran fuera del radio de Buenos Aires. Las actuales AAPIC son las antes conocidas como Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión.

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