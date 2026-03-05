ARCA alertó por correos falsos que simulan comunicaciones oficiales: qué hacer si te llega uno

En los últimos días, miles de usuarios de ARCA informaron que recibieron correos electrónicos con supuestas notificaciones oficiales. En las mismas, se les solicitaba a los contribuyentes que realicen pagos o brinden datos personales para concluir algún trámite.

Este jueves, desde el organismo lanzaron una advertencia sobre este tipo de comunicados asegurando que se trata de estafas y phishing para robar datos . Desde ARCA informaron cómo detectar si el correo es fraudulento y qué hacer si recibis alguno de estos correos eléctronicos.

Estos correos enviados a contribuyentes informaban sobre supuestas multas o "pagos de aranceles aduaneros por encomienda retenida". El organismo alertó que estos correos utilizan el nombre, logo o dirección de email similares a los oficiales para engañar a los usuarios.

Para evitar caer en estas estafas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero compartió tres señales clave para tener en cuenta:

ARCA nunca solicitará pagos ni datos personales por correos electrónico. Los emails que envía el organismo sólo informan que existe alguna comunicación oficial disponible en el Domiclio Fiscal Electrónico del contribuyente. El organismo no utiliza redes sociales, llamadas telefónicas ni WhatsApp para reclamar deudas o pedir acciones vinculadas a trámites. La clave fiscal es única y personal de cada usuario. Se solicita que no se comparta con nadie

En el caso de recibir una comunicación sospechosa que simule ser del ARCA, se pide a los contribuyentes que no abran enlaces ni archivos adjuntos y reporten inmediatamente al correo [email protected]. Ante cualquier duda o consulta, la persona se puede comunicar al canal telefónico oficial 0800-999-2722 de lunes a viernes de 9 a 16hs

Tipos de estafas y cómo detectarlas

Los estafadores utilizan diferentes modalidades de engaño para robar datos personales o dinero a sus víctimas. Las más comunes son las implementadas de manera virtual o telefónica.

Phising, Smishing y Vishing: se trata de correos electrónicos, llamadas, SMS o mensajes de WhatsApp donde los estafadores se hacen pasar por entidades u organismos oficiales para robar datos personales o hackear cuentas.

se trata de correos electrónicos, llamadas, SMS o mensajes de WhatsApp donde los estafadores se hacen pasar por entidades u organismos oficiales para robar datos personales o hackear cuentas. Suplantación de identidad: robo de perfiles en redes sociales o WhatsApp para pedir dinero a contactos de la víctima

robo de perfiles en redes sociales o WhatsApp para pedir dinero a contactos de la víctima Ransomware: Malware que secuestra informació y exige un rescate económico para liberarla.

Para evitar caer en este tipo de estafas, siempre es importante verificar la dirección de correo y la autenticidad de los sitios web para asegurarse que se trata de canales oficiales de entidades u organismos. Ante cualquier duda, se recomienda no abrir ningún archivo o link, denunciar la situación a los organismos oficiales o dar aviso al 911.