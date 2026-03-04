Sextorsión desde la cárcel de Cacheuta: un preso estafó con $2 millones a un hombre de Chubut

La Policía Federal Argentina allanó una celda de la cárcel de Almafuerte , en Cacheuta, Luján, y una vivienda del barrio La Gloria de Godoy Cruz para desbaratar una banda que cometía estafas en la modalidad de “sextorsión ”.

La investigación por estafa se inició en la provincia de Chubut, donde un hombre entregó $ 2 millones a los estafadores tras ser engañado con un ardid complejo.

El procedimiento realizado por personal de División Unidad Operativa Federal de Esquel , es el cierre de una investigación que empezó en noviembre de 2025 a partir de una denuncia que tramita el Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, a cargo del fiscal Carlos Díaz Mayer, según informó la Policía Federal Argentina.

La víctima fue un habitante de la localidad de Cholila quien fue contactado a través de la red social Facebook por una mujer que se dio a conocer como “Carla” que, tras el contacto inicial, comenzó a conversar con el denunciante a través de WhatsApp.

Así, la supuesta mujer y el hombre comenzaron a intercambiar mensajes y fotos. Luego, el plan continuó cuando la joven le informó que era menor de edad para luego dejar de comunicarse.

A los pocos días, el chubutense fue contadado por un hombre que dijo ser el padre de “Carla” y comenzó a exigirle dinero a cambio de no denunciarlo.

Pero los estafadores fueron más allá, porque luego le dijeron que la supuesta joven se había quitado la vida. Todas estas maniobras se llevaban a cabo con documentación falsa, tales como denuncia por ciberacoso y acta de defunción, apoyados por mensajes de supuestos abogados y fiscales.

A través de este ardid, según se informó oficialmente, el hombre llegó a transferir $ 2 millones en varias movimientos de dinero.

Todos los movimientos bancarios desde Chubut a Mendoza fueron analizados por los investigadores que lograron reconstruir la ruta del dinero que pasaban desde el detenido en Almafuerte, considerado el “cerebro” de la estafa a sus “colaboradores”, quienes residen en el barrio La Gloria de Godoy Cruz.

Ayer, con el apoyo de la DUOF Mendoza, se concretaron las órdenes judiciales en el penal de Luján y en Godoy Cruz, secuestrándose teléfonos celulares y soportes informáticos que serán peritados para profundizar la causa y ver si hay otras personas afectadas.