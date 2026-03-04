Un joven de 20 años perteneciente al Ejército Argentino murió el lunes por la madrugada tras ser atacado a puñaladas en la salida de un boliche en el marco de las celebraciones del tradicional Carnaval de Flores en la localidad de Abra Pampa en Jujuy .

El regreso de un ícono: Personal presentó la serie de La Llama que Llama en Jujuy

Detuvieron a tres mujeres que viajaban a Mendoza con más de dos kilos de cocaína en sus cuerpos

Según el relato de la familia de la víctima, Alejandro Tolaba y su hermano menor, Nahuel (17) , habían asistido junto a sus primos al predio de la Feria El Huancar. Al retirarse del lugar, fueron sorprendidos por un grupo de personas que los atacó por la espalda. Alejandro falleció en el acto, mientras que Nahuel debió ser trasladado de urgencia a San Salvador de Jujuy tras sufrir heridas de gravedad.

La madre de las víctimas descartó de plano que el móvil del crimen haya sido un robo. En declaraciones a Somos Jujuy, la mujer aseguró que a sus hijos no les faltaba ninguna pertenencia de valor. " Solo quisieron hacer daño. Si hubieran querido robarle, le hubieran sacado el celular o la billetera. Me lo dejaron tirado como un perro" , lamentó.

La mujer describió a Alejandro como un joven " inocente " y trabajador, dedicado a su carrera militar y alejado de cualquier tipo de conflicto.

La investigación judicial, encabezada por el fiscal Alberto Mendivil , este martes, dio con la captura del principal sospechoso. Se trata de Ricardo Robinson Dionisio (30) , quien fue localizado en la localidad boliviana de Villazón tras haber cruzado la frontera para evadir a las autoridades.

Asesinaron a puñaladas a un joven soldado a la salida de un boliche: capturaron al sospechoso en Bolivia Ricardo Robinson Dionisio de 30 años fue capturado en Bolivia. Somos Jujuy

Dionisio fue extraditado y trasladado de regreso a la Argentina bajo los cargos de “homicidio simple y tentativa de homicidio”. La familia de las víctimas exige la pena máxima: “Pido que se haga justicia y que se pudra en la cárcel, porque a mi hijo nadie me lo va a devolver”, sentenció su madre.

Respecto a Nahuel Tolaba, el adolescente de 17 años que sobrevivió al ataque, el último parte médico indica que se encuentra estable y fuera de peligro. Sin embargo, según relató su madre, el joven aún no logra procesar la pérdida de su hermano: "No acepta lo que pasó con su hermanito, está muy triste y me suplica que no lo deje”, contó.