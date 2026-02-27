El regreso de un ícono: Personal presentó la serie de La Llama que Llama en Jujuy

Enviado especial a Jujuy - En un evento que combinó la nostalgia publicitaria con la innovación digital, Personal presentó oficialmente el regreso de "La Llama que Llama" en formato de serie , la cual se estrenó este viernes 27 de febrero y se puede ver en Flow , su plataforma de contenido y streaming.

El llanto desconsolado de Cristina Pérez tras la muerte de Darío Lopérfido: "Es un día muy triste"

El regreso de un ícono de la publicidad: resucita "La Llama que llama"

Tras 25 años de su primer pico de popularidad, las llamas regresan adaptadas a los nuevos tiempos, dejando de lado la promoción de llamadas de larga distancia para centrarse en las aventuras de la convivencia digital actual.

En este marco, Los Andes participó de la presentación que se realizó desde el emblemático Hotel Huacalera, ubicado en la Ruta Nacional 9 en pleno corazón de la Quebrada de Humahuaca y a 100 kilómetros de la capital, San Salvador de Jujuy .

La elección de la sede no fue azarosa, ya que Jujuy es considerada la "tierra primordial" de esta especie, lo que motivó que el Ministerio de Cultura y Turismo provincial declarara el lanzamiento de Interés Cultural .

La decisión de la empresa de revivir a la icónica familia de mamíferos respondió tanto al clamor del público como a la creciente demanda de contenidos digitales cortos y dinámicos.

Presentación de lo que viene en 2026

Durante el miércoles 25 de febrero se realizó un brunch de presentación estratégica de Flow de cara al 2026, el cual estuvo a cargo de Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Personal, Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal y Antonio Álvarez, director de Programación de Personal.

Presentación La Llama que Llama Antonio Álvarez y Silvana Cataldo durante la presentación Personal

En la presentación, Cataldo resaltó que este era el contexto perfecto para que vuelva la Llama que Llama, con la evolución estratégica de la marca y en un contexto tecnológico totalmente diferente, dejando en claro que “vuelve con la misma esencia”.

“Empezamos a explorar contenidos cortos y a partir de ahí dijimos tenemos que hacer un contenido que realmente tenga impacto. Ahí fue cuando se pensó en la Llama y dijimos hay que resucitarla. Fue un producto que tuvo mucha innovación y la gente la vinculó mucho con la marca Telecom. Entonces ahora queríamos hacer un lanzamiento donde sea La Llama que Llama con Personal”, expresó Antonio Álvarez en diálogo con este medio.

En ese sentido, Alvarez afirmó que Flow continuará con su estrategia de contenido original. “Flow es uno de los principales coproductores de contenido local y por eso seguimos apostando a las series originales”.

Además destacaron que Flow se posiciona como un servicio innovador de la industria del entretenimiento, una plataforma en constante evolución que acompaña el comportamiento y los gustos de los clientes, que cuenta hoy con más de 6 millones de dispositivos conectados en toda la región.

Sobre la serie

La nueva propuesta de "La Llama que Llama" se presenta como una serie original de Flow compuesta por ocho capítulos diseñados bajo un formato "snack" o de micro contenido, con episodios que duran entre 4 y 6 minutos. Esta estructura busca satisfacer el consumo fluido de los usuarios digitales contemporáneos.

Este viernes se estrenaron los primeros cuatro episodios en la plataforma de Flow. Luego el jueves 5 de marzo se publicarán dos capítulos más y los restantes de la temporada el jueves 12.

Embed

Un aspecto fundamental de esta producción es la preservación de su esencia original, ya que cuenta con la participación de sus creadores artísticos, las voces originales e incluso los mismos titiriteros. La versión fue creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, bajo la dirección de Francisco Colombatti.

La trama ahora gira en torno a la evolución tecnológica y la interacción generacional. Los personajes ya no usan teléfonos fijos, sino que ahora graban videos, realizan transmisiones por Instagram y se toman fotos, manteniendo el humor irónico y trasgresor que los caracteriza. Además, por primera vez, la familia interactuará con celebridades invitadas que se irán revelando a lo largo de la serie.

El elenco de personajes se mantiene intacto: La Llama que Llama es el padre de familia que hace las llamadas y nunca paga la factura de teléfono; Llamona es la madre de la familia que se conoció con la Llama que Llama mientras hacía desnudos para documentales; Llamiro el hijo adolescente; Viejo, el padre de Llamona y Bebé que a su tierna edad, ya maneja una divertida conducta bandida.

Presentación La Llama que Llama Personal presentó la serie de La Llama que Llama Personal

En el año 1998, La Llama que Llama surgió como una campaña cuyo objetivo era publicitar los planes de llamadas de larga distancia en el servicio de telefonía fija de Telecom. Rápidamente, esta familia de llamas que se divertía haciendo chistes por teléfono porque pagaban menos por las llamadas, se ganó el corazón de todo un país a fuerza de un humor irreverente, simple, pero a la vez ingenioso y que apelaba a referencias sociales y culturales.

Desde la emisión de la última serie de comerciales hasta la actualidad, resistiendo los avances tecnológicos y los cambios en consumos culturales, La Llama que Llama continuó presente en el imaginario cultural argentino gracias a las nutridas comunidades de fanáticos y las diferentes redes sociales que surgieron con el transcurso de los años y sitios alusivos que mantuvieron vivos los personajes.