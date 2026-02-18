El regreso de un ícono de la publicidad: resucita "La Llama que llama"

El entrañable personaje de la publicidad argentina que marcó una época a finales de los 90 regresa de la mano de Personal con nuevos contenidos a través de la plataforma Flow.

"La Llama que llama", la icónica campaña publicitaria que se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, volverá a estar disponible a partir de febrero. En esta nueva etapa, el personaje se integrará como nuevo contenido exclusivo para la plataforma Flow bajo el sello de Personal.

Originalmente, emitida entre 1998 y 2001, la campaña tenía como objetivo promocionar las tarifas de llamadas de larga distancia de la empresa Telecom, hoy integrada en la marca Personal.

Originalmente, emitida entre 1998 y 2001, la campaña tenía como objetivo promocionar las tarifas de llamadas de larga distancia de la empresa Telecom, hoy integrada en la marca Personal.

La premisa, simple pero efectiva, presentaba a una familia de llamas (representadas por títeres) que aprovechaban los bajos costos del servicio para realizar llamadas bromistas o planteos absurdos desde el living de su casa.

El impacto de estos comerciales fue tal que sus latiguillos, como el clásico “¿Hola?, habla la Llama que llama”, quedaron grabados en el imaginario colectivo de los argentinos.