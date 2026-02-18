18 de febrero de 2026 - 18:02

Polémica: la Iglesia católica anuló un casamiento trans en Corrientes y evalúa sanciones contra el cura

Solange Ayala e Isaías Díaz Núñez “cumplieron un sueño” al casarse en la Iglesia luego de que un sacerdote accedió, ya que “biológicamente eran un varón y una mujer”.

La pareja trans que se casó por iglesia en Corrientes.

La pareja trans que se casó por iglesia en Corrientes.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Otro conflicto entre la Iglesia católica y la comunidad LGBT+ generó controversia en Argentina. En esta ocasión, el Arzobispado de Corrientes dejó sin efecto un matrimonio religioso de una pareja trans y abrió un proceso para determinar posibles sanciones contra el sacerdote que lo ofició a fines de enero.

La ceremonia se realizó el 28 de enero en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y los protagonistas son Solange Agustina Ayala (33) e Isaías Díaz Núnez (26), pareja desde hace 5 años. Ambos habían realizado previamente el cambio registral de nombre y género conforme a la Ley de Identidad de Género.

Tras conocerse el hecho, las autoridades eclesiásticas calificaron la unión como “nula” y anunciaron el inicio de un procedimiento administrativo bajo el Derecho Canónico para analizar la actuación del fray Fernando Luis Gómez. La decisión generó un fuerte debate dentro y fuera de la Iglesia local.

Solange Agustina Ayala (33) e Isaías Díaz Núnez (26), pareja desde hace 5 años.

Decisión de la Iglesia y justificación del sacerdote

El arzobispo José Alfredo Larregain sostuvo que el matrimonio es considerado nulo “ipso facto” (por el hecho mismo), al entender que no se cumplieron los requisitos de “materia y forma” exigidos para la validez del sacramento.

Desde el Arzobispado indicaron que no se presentó la documentación eclesiástica previa necesaria para abordar este tipo de situaciones particulares y remarcaron que actuarán de oficio conforme a las normas canónicas vigentes.

El fray Gómez difundió un comunicado en el que aseguró haber obrado de acuerdo con la “orientación pastoral y norma eclesial”. Explicó que al tratarse biológicamente de un varón y una mujer, no existían impedimentos para impartir la bendición. Su consentimiento fue con “rectitud y buena fe”, aseguró.

Además, recordó que las partidas de bautismo originales conservan los nombres asignados al nacer. Sin embargo, frente a la controversia generada, adelantó que se reforzarán los mecanismos de entrevista y verificación previos a la celebración de matrimonios.

Qué dijo Solange Ayala, la mujer involucrada

Por su parte, Solange Ayala -activista de la comunidad LGBT- expresó que poder casarse en la iglesia fue “como cumplir un sueño”. La pareja había considerado en un principio que el enlace sería imposible debido a las posturas institucionales. No obstante, la parroquia elegida “abre” puertas a la diversidad.

“Lo hicimos como cualquier otra pareja: iniciamos un expediente matrimonial y el fray nos recibió muy bien”, aseguró. A pesar de la nulidad declarada por el Arzobispado, ambos aseguraron que celebraron su unión con respeto y convicción. Ahora, esperan que su compromiso religioso pueda ser comprendido.

Por Ignacio de la Rosa