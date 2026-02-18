18 de febrero de 2026 - 16:48

Encontraron el cuerpo la joven de 23 años desaparecida mientras buceaba en Puerto Madryn

Luego de tres días de intensa búsqueda, el cadáver de Sofía Devries fue hallado por un buzo de la Prefectura Naval Argentina a 20 metros de profundidad.

Hallaron sin vida el cuerpo de Sofía Devries, la joven desaparecida el pasado lunes mientras buceaba en Puerto Madryn.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La joven de 23 años desapareció cuando fue a hacer una certificación de un curso de buceo

El cuerpo localizado al mediodía por un buzo de la Prefectura Naval en la misma zona donde la buscaban, a 20 metros de profundidad. La joven oriunda de Buenos Aires, participaba de una excursión organizada por la empresa Freediving Patagonia y formaba parte de un grupo de cuatro personas que realizaba una inmersión en la zona de Punta Cuevas, dentro del área del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.

Dentro del grupo se encontraba además el novio de Sofía, Leonardo Alonso, quien junto a las otras dos personas lograron salir del agua fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola. Dos de ellas fueron a cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras la tercera estuvo bajo observación médica.

Leonardo al momento de la búsqueda utilizó sus redes sociales para describir la situación: “Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a certificar un curso de buceo y, lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer”.

En su descargo el novio de la joven realizó fuertes críticas hacia la Prefectura Naval Argentina, asegurando que la fuerza “no tuvo un rápido accionar” y que las primeras horas se perdieron en cuestiones burocráticas en lugar de aceptar la ayuda de otros buzos de manera inmediata.

Investigación del caso

Luego del hallazgo del cuerpo sin vida, el Ministerio Público Fiscal de Chubut avanza con una investigación del hecho y buscan determinar si existió negligencia de terceros en la organización y supervisión de la inmersión.

Según informaron medios locales la fiscalía analiza una posible “falta a los deberes de cuidado”, figura que podría derivar en responsabilidades penales si se acreditara que no se cumplieron los protocolos de seguridad exigibles para este tipo de actividades.

Por el momento no hubo personas imputadas. Sin embargo, se tomaron testimonios a quienes participaron de la actividad y a los trabajadores de la empresa encargada de la excursión.

En un primer momento, la causa fue impulsada por la fiscal María Angélica Carcano, quien se encontraba de turno; posteriormente, el legajo pasó a la fiscal María Eugenia Vottero, quien asumió el cargo de la investigación.

