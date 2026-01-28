28 de enero de 2026 - 14:09

Desesperada búsqueda de una joven argentina desaparecida en Los Ángeles

Narela Barreto tiene 21 años y es oriunda de Banfield. Fue vista por última vez el pasado 21 de enero en California. Su familia, desde Argentina, denuncia que no tiene noticias de ella hace una semana.

Narela Micaela Márquez Barreto, joven argentina desaparecida en Los Ángeles.

Foto:

Por Redacción Mundo

Una familia de la localidad bonaerense de Banfield atraviesa horas de profunda angustia tras la desaparición de Narela Micaela Márquez Barreto, una joven argentina de 21 años que reside en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Según confirmaron sus allegados, el último contacto con ella fue el pasado 21 de enero, y desde entonces su paradero es un misterio.

Narela vive en Estados Unidos desde hace dos años, tiene su documentación y visa en regla, y alquilaba un departamento en el área del Downtown (centro) de Los Ángeles. Tras varios días de silencio, su familia en Argentina y sus amigos en California activaron una red de búsqueda civil ante la falta de avances policiales.

"Ella es Narela Micaela Márquez Barreto. Está desaparecida desde el día 21/01/2026, fue vista por última vez en la ciudad de Los Ángeles, California, EE.UU. Mi prima es argentina y no tenemos nada de información sobre ella hace días. Toda una comunidad de familia y amigos espera noticias, pero ninguna fuerza policial ni entidad gubernamental se comunicó con nosotros", expresó una prima de la joven a través de una publicación en Instagram.

Narela Micaela Márquez Barreto, la joven argentina desaparecida en Los Ángeles
En medio de la incertidumbre, el entorno de Narela comenzó a descartar hipótesis. Se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para verificar si la joven había sido demorada por cuestiones migratorias, pero la entidad confirmó que no se encuentra bajo su custodia.

Asimismo, los padres de Narela ya se pusieron en contacto con la Embajada Argentina en Estados Unidos para solicitar asistencia consular y celeridad en la investigación por parte de las autoridades locales.

Luján, una amiga de Narela que también reside en el país del norte, relató a TN que un grupo de conocidos comenzó a recorrer las calles del centro de Los Ángeles para pegar carteles con su foto. "Tiene todos sus papeles y la visa", recalcó la joven.

