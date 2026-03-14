Venezuela pide a Trump levantar sanciones para impulsar su economía y la integración energética

La mandataria planteó que eliminar esas restricciones permitiría impulsar el crecimiento económico venezolano y favorecer proyectos de integración energética en América Latina.
Reunión regional con foco en seguridad y energía
El planteo surgió en el marco de una reunión bilateral centrada en seguridad, energía y comercio. Durante el encuentro, representantes de ambos gobiernos discutieron iniciativas conjuntas destinadas a reforzar la cooperación regional, incluida la reactivación de infraestructuras energéticas y el fortalecimiento del intercambio comercial.
El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela
Las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela se mantienen desde 2015 y afectan principalmente al sector petrolero, financiero y a altos funcionarios del país. Estas medidas formaron parte de la política de presión internacional sobre el gobierno venezolano por denuncias de violaciones a los derechos humanos y cuestionamientos a la legitimidad de sus autoridades.
Aunque en los últimos meses Washington introdujo algunas flexibilizaciones, varias restricciones siguen vigentes. Algunas licencias emitidas por el Departamento del Tesoro permiten ciertas operaciones en el sector energético y petroquímico para facilitar inversiones y comercio bajo supervisión estadounidense.