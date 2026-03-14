14 de marzo de 2026 - 12:13

Venezuela pide a Trump levantar sanciones para impulsar su economía y la integración energética

Delcy Rodríguez planteó que eliminar esas restricciones permitiría impulsar el crecimiento económico y favorecer proyectos de integración.

El actor que contó su relación de tres años con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela.

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Por Redacción Mundo

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La mandataria planteó que eliminar esas restricciones permitiría impulsar el crecimiento económico venezolano y favorecer proyectos de integración energética en América Latina.

Delcy Rodríguez y su equipo de trabajo en el gobierno de Venezuela
Delcy Rodríguez y su equipo de trabajo en el gobierno de Venezuela

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Reunión regional con foco en seguridad y energía

El planteo surgió en el marco de una reunión bilateral centrada en seguridad, energía y comercio. Durante el encuentro, representantes de ambos gobiernos discutieron iniciativas conjuntas destinadas a reforzar la cooperación regional, incluida la reactivación de infraestructuras energéticas y el fortalecimiento del intercambio comercial.

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

Las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela se mantienen desde 2015 y afectan principalmente al sector petrolero, financiero y a altos funcionarios del país. Estas medidas formaron parte de la política de presión internacional sobre el gobierno venezolano por denuncias de violaciones a los derechos humanos y cuestionamientos a la legitimidad de sus autoridades.

Venezuela
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; al ministro del Interior, Diosdado Cabello; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, caminando tras su juramento en una ceremonia celebrada en la Asamblea Nacional en Caracas el 5 de enero de 2026.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; al ministro del Interior, Diosdado Cabello; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, caminando tras su juramento en una ceremonia celebrada en la Asamblea Nacional en Caracas el 5 de enero de 2026.

Aunque en los últimos meses Washington introdujo algunas flexibilizaciones, varias restricciones siguen vigentes. Algunas licencias emitidas por el Departamento del Tesoro permiten ciertas operaciones en el sector energético y petroquímico para facilitar inversiones y comercio bajo supervisión estadounidense.

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