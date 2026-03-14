Venezuela pide a Trump levantar sanciones para impulsar su economía y la integración energética

Delcy Rodríguez planteó que eliminar esas restricciones permitiría impulsar el crecimiento económico y favorecer proyectos de integración.

El actor que contó su relación de tres años con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este viernes al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el levantamiento de las sanciones económicas impuestas contra su país. El pedido se realizó durante un encuentro entre delegaciones gubernamentales de Venezuela y Colombia.

La mandataria planteó que eliminar esas restricciones permitiría impulsar el crecimiento económico venezolano y favorecer proyectos de integración energética en América Latina.

Delcy Rodríguez y su equipo de trabajo en el gobierno de Venezuela Delcy Rodríguez y su equipo de trabajo en el gobierno de Venezuela EFE Reunión regional con foco en seguridad y energía El planteo surgió en el marco de una reunión bilateral centrada en seguridad, energía y comercio. Durante el encuentro, representantes de ambos gobiernos discutieron iniciativas conjuntas destinadas a reforzar la cooperación regional, incluida la reactivación de infraestructuras energéticas y el fortalecimiento del intercambio comercial.

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela Las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela se mantienen desde 2015 y afectan principalmente al sector petrolero, financiero y a altos funcionarios del país. Estas medidas formaron parte de la política de presión internacional sobre el gobierno venezolano por denuncias de violaciones a los derechos humanos y cuestionamientos a la legitimidad de sus autoridades.