6 de marzo de 2026 - 09:20

Emoción: el gendarme Nahuel Gallo volvió a izar la bandera tras 448 días preso en Venezuela

El efectivo participó de su primera formación oficial en Argentina y fue condecorado por sus compañeros.

Los Andes | Redacción Política
Después de una odisea de más de un año y dos meses de detención injusta, el gendarme Nahuel Gallo volvió a vestir el uniforme para participar de un acto. En el Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional, Gallo encabezó el izamiento de la bandera Argentina del por primera vez desde su regreso al país.

El acto contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien saludó afectuosamente al gendarme. Tras finalizar la formación, sus pares le otorgaron una condecoración especial.

El calvario en "El Rodeo 1"

Gallo habló por primera vez el miércoles donde, visiblemente conmovido, rompió el silencio sobre las condiciones de su cautiverio en Venezuela. "Yo pedí declarar. He visto muy poco, tengo poca información y estoy asimilando todo, pero fui yo quien pidió un momento para dar mi palabra", comenzó diciendo.

El efectivo describió su paso por la cárcel El Rodeo 1 como una experiencia traumática: "El Rodeo 1 no es muy bueno, es un lugar de muchísima tortura psicológica y no muy grata para contar en estos momentos. Solamente con pensarlo titubeo", confesó.

Además conto que aún hay 24 extranjerons que esperan por la libertad: "Ahí no te avisan qué vas a hacer o qué va a pasar. Es incertidumbre y muchos pensamientos sobre lo que va a pasar. Gracias a Dios, tuve mucha fortaleza mental. Mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte".

"No es fácil estar incomunicado, no es fácil haber perdido la libertad injustamente y que te acusen de delitos. Los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas. Yo sigo encerrado, hasta que no liberen a los extranjeros del Rodeo yo no estoy libre", remarcó en otro tramo de la conferencia.

