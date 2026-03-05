La nefasta frase de Diego Brancatelli sobre Nahuel Gallo: "Después de ver cómo está la Argentina..."

Nahuel Gallo habló tras su liberación en Venezuela: "No puedo contar las atrocidades que hicieron"

Después del duro relato del cabo primero ante la prensa, el panelista de C5N lanzó este miércoles una frase que lo convirtió en el centro de los cuestionamientos. A Brancatelli no le cerró lo expresado por Gallo, quien evitó hablar de los motivos de su viaje a Venezuela o contar detalles de las torturas que sufrió encerrado.

“No sabe si sabía a dónde iba porque si sabe que como cabo de Gendarmería va a ganar 700 lucas, después de escuchar al Presidente el domingo y ver cómo está la Argentina… No sé si no elige quedarse en El Rodeo , ¿no?”, dijo Brancatelli en el programa de Jorge Rial.

La frase de Brancatelli generó un inmediato rechazo en el estudio de "Argenzuela". De hecho, Rial lo frenó al instante.

"Brancatelli": Por su comentario sobre el regreso de Nahuel Gallo a Argentina pic.twitter.com/jgNnTHwgww

“No, no… ¿vos te creés que está pensando en la guita? Un tipo que está ahí lo único que quiere es salir en libertad”, respondió el conductor, mientras otros panelistas también reaccionaban con un contundente “no” ante las palabras de Brancatelli.

Bullrich liquidó a Brancatelli por la frase sobre Gallo

La desafortunada frase de Brancatelli se viralizó en las redes sociales. Más tarde, en el programa de LN+ que conduce Luis Majul, a la senadora oficialista Patricia Bullrich le pidieron su opinión y fue contundente.

"Hay que llevarlo en el mismo avión a El Rodeo por 448 días para ver si es mejor eso que vivir en Argentina", declaró la exministra de Seguridad sobre Brancatelli.

"Comparar la libertad de Argentina con una cárcel es una barbaridad y una crueldad", agregó.