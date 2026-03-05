Hoy asume Mahiques como ministro de Justicia de la Nación tras la salida de Cúneo Libarona

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, fue oficializado este jueves como nuevo ministro de Justicia de la Nación y reemplazará en el cargo a Mariano Cúneo Libarona.

La designación se formalizó a través del Decreto 133/2026 publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el documento se establece: “Acéptase, a partir del 4 de marzo de 2026, la renuncia presentada por el doctor Mariano Cúneo Libarona al cargo de Ministro de Justicia”, al tiempo que se agradece “al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Asimismo, el decreto señala: “Desígnase, a partir del 5 de marzo de 2026, en el cargo de Ministro de Justicia al doctor Juan Bautista Mahiques”.

Mahiques asumirá formalmente este jueves a las 12 en la Casa Rosada, en un acto en el que estará acompañado por jueces y fiscales que respaldan su designación.