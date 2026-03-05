5 de marzo de 2026 - 08:55

Hoy asume Mahiques como ministro de Justicia de la Nación tras la salida de Cúneo Libarona

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, fue oficializado este jueves como nuevo ministro de Justicia de la Nación y reemplazará en el cargo a Mariano Cúneo Libarona.

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia de la Nación

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia de la Nación

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, fue oficializado este jueves como nuevo ministro de Justicia de la Nación y reemplazará en el cargo a Mariano Cúneo Libarona.

Leé además

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia de la Nación

Renunció Mariano Cúneo Libarona: quién es el nuevo ministro de Justicia

Por Redacción Política
El legislador nacional participó del tradicional evento de la colectividad italiana en la Ciudad de Mendoza y este jueves estará en el Foro de Inversiones del CEM.

Luis Petri participó de la "Festa in Piazza" y se suma a la agenda empresarial de Vendimia

Por Redacción Política

La designación se formalizó a través del Decreto 133/2026 publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el documento se establece: “Acéptase, a partir del 4 de marzo de 2026, la renuncia presentada por el doctor Mariano Cúneo Libarona al cargo de Ministro de Justicia”, al tiempo que se agradece “al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Asimismo, el decreto señala: “Desígnase, a partir del 5 de marzo de 2026, en el cargo de Ministro de Justicia al doctor Juan Bautista Mahiques”.

Mahiques asumirá formalmente este jueves a las 12 en la Casa Rosada, en un acto en el que estará acompañado por jueces y fiscales que respaldan su designación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Francisco Mondotte y Diego Lazzaro, los funcionarios que renunciaron al gobierno de Cornejo esta semana.

Pase a un cargo clave y sueños de poder: qué harán los funcionarios que se fueron del Gobierno

Por Juan Carlos Albornoz
Cornejo puso en valor la visita de Luis Caputo y confirmó que se irá al Argentina Week con Javier Milei cuando termine la Vendimia.

Cornejo destacó la visita de Luis Caputo y confirmó que el domingo se va a Nueva York con Milei

Por Redacción Política
La nefasta frase de Diego Brancatelli sobre Nahuel Gallo: Después de ver cómo está la Argentina...

La nefasta frase de Diego Brancatelli sobre Nahuel Gallo: "Después de ver cómo está la Argentina..."

Por Redacción Política
Encuesta nacional: cómo quedó la imagen de Milei, Bullrich y Cristina

Encuesta nacional: así quedó la imagen de Milei, Bullrich, Cristina Kirchner y Kicillof en un ranking

Por Redacción Política