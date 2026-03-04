Renunció Mariano Cúneo Libarona: quién es el nuevo ministro de Justicia

La renuncia de Mariano Cúneo Libarona al Ministerio de Justicia fue aceptada por el presidente Javier Milei, quien confirmó este miércoles que el reemplazante será Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.

Cúneo Libarona se reunió durante la mañana con el mandatario en la Quinta de Olivos para oficializar su dimisión, con el argumento de que cumplió un ciclo en la gestión y desea regresar al ámbito privado.

"Muchas gracias, Mariano, por estos más de dos años de incansable trabajo", dijo el jefe de Estado en su cuenta de X.

"El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente", informó, al adjuntar una foto donde se lo ve junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia; Manuel Adorni, jefe de Gabinete; y el propio Cúneo Libarona.

El ahora exministro de Justicia ya había intentado dejar el cargo en octubre , en plena reestructuración del Gabinete, pero permaneció a pedido del Presidente y de Karina. En aquel momento, "El Jefe" buscó frenar el ascenso del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo.

Cúneo Libarona se mantuvo en funciones e incluso tomó enero como un mes de perfil bajo, en el que realizó un curso en Alemania y viajó a Israel para participar de una actividad contra la discriminación.

En los últimos días volvió a insistir con su salida, convencido de que deja como legado la implementación del sistema acusatorio en 17 provincias, el impulso al nuevo Régimen Penal Juvenil y la ley de juicio en ausencia.

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia de la Nación Web

Finalmente será Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales porteños desde 2019, quien lidere el ministerio vacante. Es también presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), organización que nuclea a fiscales de todo el mundo, y ejerce como docente universitario.

El futuro titular de Justicia tendrá un rol clave en la definición de ternas para cubrir más de 300 vacantes en la justicia federal, un proceso demorado, y en la eventual designación de dos nuevos jueces de la Corte Suprema y del Procurador General.