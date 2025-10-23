23 de octubre de 2025 - 10:32

Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

Se suma a la renuncia reciente del canciller Gerardo Werthein. Se acelera el rearmado del gabinete para la segunda parte del gobierno de Javier Milei.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei. (Ministerio de Justicia de la Nación)

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei. (Ministerio de Justicia de la Nación)

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

El candidato a diputado nacional del PJ aseguró que el peronismo se mantiene unido de cara a las elecciones y cuestionó los cambios de alianza del gobernador mendocino.

Emir Félix habló sobre el kirchnerismo en el cierre de la campaña: cuál fue el mensaje para Cornejo

Por Jorge Yori
Preparativo en Mendoza de urnas para las elecciones nacionales y provinciales. Foto: Daniel Caballero.

Participación ciudadana: especialista hizo un duro pronóstico sobre las elecciones del domingo

Por Juan Carlos Albornoz

El funcionario declaró esta mañana a Infobae: “Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise".

En su círculo de confianza, confirmaron que la decisión “estaba totalmente tomada” desde hace varias semanas.

Con su partida, ya son cinco las salidas confirmadas en la primera línea del Gobierno libertario. Como es obvio, por sus candidaturas electorales se irán el mendocino Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), junto con el vocero presidencial Manuel Adorni.

Quién es y cuáles son los escandalosos casos que llevó adelante Cúneo Libarona, el elegido por Milei para ministro de Justicia. Foto Federico Lopez Claro
Quién es y cuáles son los escandalosos casos que llevó adelante Cúneo Libarona, el elegido por Milei para ministro de Justicia. Foto Federico Lopez Claro
Quién es y cuáles son los escandalosos casos que llevó adelante Cúneo Libarona, el elegido por Milei para ministro de Justicia. Foto Federico Lopez Claro

A ellos se suma la renuncia intempestiva del canciller Werthein, oficializada este miércoles tras el conflicto interno que generó la fallida reunión de Milei con Donald Trump en la Casa Blanca.

En el caso de Cúneo Libarona, su salida marca el final de una relación política que se remontaba a los primeros meses de la campaña presidencial de 2023. El abogado penalista y el entonces candidato Milei mantenían una relación cordial, cimentada en el respeto mutuo y en la exposición mediática que ambos compartieron en distintos programas televisivos antes de desembarcar en la política.

Cúneo Libarona asumió el cargo con una estructura ministerial ya condicionada: bajo su órbita se encontraba Sebastián Amerio, secretario de Justicia y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, quien conservó buena parte del control político sobre la “rosca judicial” del Gobierno.

Ahora, con la salida del ministro, se abre un nuevo interrogante sobre el futuro del área. En Casa Rosada no descartan una eventual fusión entre Justicia y Seguridad, aunque la decisión final será tomada por Milei después de los comicios.

Lo que sí parece definido es que Santiago Caputo continuará con injerencia directa en la agenda judicial, en especial en los planes de reformas para 2026, que incluyen la cobertura de cargos vacantes en los tribunales federales y posibles nuevos nombramientos en la Corte Suprema.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de Godoy Cruz, Alejandro Chapini. Archivo

"La AFA representa a la Argentina chanta": Alfredo Cornejo culpó a Chiqui Tapia por el mal momento del Tomba

Por Redacción Política
El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, se despide de su cargo en el Ministerio de Defensa 

Luis Petri analizó los cambios en el gabinete de Javier Milei y su reemplazo en el Ministerio de Defensa

Por Martín Fernández Russo
Durante el cierre de campaña, el espacio cuestionó el “modelo estatista” de Alfredo Cornejo y ratificó su compromiso con las políticas del Ejecutivo nacional.

El Frente Libertario Demócrata cerró su campaña con un llamado a votar por la "libertad" y críticas a Cornejo

Por Redacción Política
Ley Bases 2 y Hojarasca 2: el paquete de diciembre del Ejecutivo.

El Gobierno presentará en diciembre la ley Bases 2 y una nueva versión de la Ley Hojarasca

Por Silvia Rajcher