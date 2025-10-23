Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona , confirmó su salida del gobierno de Javier Milei, pero la hará efectiva una vez que culminen las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Se suma a la renuncia que el miércoles oficializó el canciller Gerardo Werthein.

Emir Félix habló sobre el kirchnerismo en el cierre de la campaña: cuál fue el mensaje para Cornejo

El funcionario declaró esta mañana a Infobae: “Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos . De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise".

Con su partida, ya son cinco las salidas confirmadas en la primera línea del Gobierno libertario. Como es obvio, por sus candidaturas electorales se irán el mendocino Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), junto con el vocero presidencial Manuel Adorni .

A ellos se suma la renuncia intempestiva del canciller Werthein , oficializada este miércoles tras el conflicto interno que generó la fallida reunión de Milei con Donald Trump en la Casa Blanca.

Quién es y cuáles son los escandalosos casos que llevó adelante Cúneo Libarona, el elegido por Milei para ministro de Justicia. Foto Federico Lopez Claro

Quién es y cuáles son los escandalosos casos que llevó adelante Cúneo Libarona, el elegido por Milei para ministro de Justicia. Foto Federico Lopez Claro

En el caso de Cúneo Libarona, su salida marca el final de una relación política que se remontaba a los primeros meses de la campaña presidencial de 2023. El abogado penalista y el entonces candidato Milei mantenían una relación cordial, cimentada en el respeto mutuo y en la exposición mediática que ambos compartieron en distintos programas televisivos antes de desembarcar en la política.

Cúneo Libarona asumió el cargo con una estructura ministerial ya condicionada: bajo su órbita se encontraba Sebastián Amerio, secretario de Justicia y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, quien conservó buena parte del control político sobre la “rosca judicial” del Gobierno.

Ahora, con la salida del ministro, se abre un nuevo interrogante sobre el futuro del área. En Casa Rosada no descartan una eventual fusión entre Justicia y Seguridad, aunque la decisión final será tomada por Milei después de los comicios.

Lo que sí parece definido es que Santiago Caputo continuará con injerencia directa en la agenda judicial, en especial en los planes de reformas para 2026, que incluyen la cobertura de cargos vacantes en los tribunales federales y posibles nuevos nombramientos en la Corte Suprema.