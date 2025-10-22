El canciller Werthein presentó la renuncia y Milei acelera el rearmado del gabinete

El canciller Gerardo Werthein presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei , según confirmaron fuentes oficiales a Clarín.

Milei confirmó cambios en el gabinete y cuál es el resultado con el que se conforma el domingo

La salida del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se da en medio de fuertes tensiones internas y a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, fecha tras la cual el jefe de Estado prevé realizar una reforma de gabinete.

La dimisión de Werthein se oficializó el 22 de octubre, justo cuando Milei cumple 55 años, j ornada que celebrará con un encuentro íntimo en la residencia de Olivos mientras define los nombres que integrarán su nuevo equipo de gobierno.

El canciller había quedado en el centro de la polémica luego de la reunión de la semana pasada entre Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, en la que el presidente estadounidense condicionó el apoyo financiero a la Argentina al resultado de las elecciones.

La confusión generó malestar dentro del oficialismo y desató una ola de críticas en redes sociales por parte de trolls libertarios vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, como fue el caso de Daniel Parisini, alias el Gordo Dan.

Gerardo Werthein, el nuevo canciller nombrado por Javier Milei. Foto: El Cronista Renunció el canciller Gerardo Werthein Gentileza

“Está cansado de que lo operen desde las redes y los medios”, reconocieron fuentes de la Cancillería bajo reserva citadas por diario La Nación, en alusión a la presión interna que enfrentaba Werthein desde hacía semanas.

Según trascendió, la Casa Rosada analiza designar como posible reemplazo al secretario de Culto, Nahuel Sotelo, un dirigente cercano a Caputo y con buen vínculo con el núcleo duro del oficialismo. Aunque aún no está definido y hay más nombres en danza.

La relación entre el canciller Werthein y el entorno del estratega político del Presidente se había deteriorado tras la reunión bilateral en Washington. Desde los sectores más duros del mileísmo se lo acusaba de “mala gestión diplomática” y de no tener llegada al Partido Republicano.

La tensión escaló cuando, tras el encuentro en la Casa Blanca, el tuitero libertario e integrante de las llamadas “Fuerzas del Cielo”, Gordo Dan, responsabilizó públicamente a Werthein por la supuesta confusión del presidente estadounidense con las fechas de las elecciones y qué se vota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1978179405911560451&partner=&hide_thread=false Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las "midterms" (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y… — DAN (@GordoDan_) October 14, 2025

Werthein había asumido al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores a fines de octubre de 2024, tras la salida de Diana Mondino. Su gestión buscó mantener la alianza estratégica con Estados Unidos y estrechar la cooperación económica con el gobierno de Trump, aunque en los últimos meses se intensificaron las críticas internas por el manejo de la agenda bilateral.

En paralelo, Milei también evalúa la continuidad del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el marco de los ajustes que planea concretar tras los comicios