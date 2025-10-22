22 de octubre de 2025 - 11:44

El canciller Werthein presentó la renuncia y Milei acelera el rearmado del gabinete

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fue duramente cuestionado por la fallida reunión de Milei con Donald Trump. Había planteado sus objeciones por la influencia de Santiago Caputo.

Javier Milei y Gerardo Werthein, en una foto de archivo

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El canciller Gerardo Werthein presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei, según confirmaron fuentes oficiales a Clarín.

La salida del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se da en medio de fuertes tensiones internas y a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, fecha tras la cual el jefe de Estado prevé realizar una reforma de gabinete.

Por qué se va Gerardo Werthein

El canciller había quedado en el centro de la polémica luego de la reunión de la semana pasada entre Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, en la que el presidente estadounidense condicionó el apoyo financiero a la Argentina al resultado de las elecciones.

La confusión generó malestar dentro del oficialismo y desató una ola de críticas en redes sociales por parte de trolls libertarios vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, como fue el caso de Daniel Parisini, alias el Gordo Dan.

Gerardo Werthein, el nuevo canciller nombrado por Javier Milei. Foto: El Cronista
Renunció el canciller Gerardo Werthein

“Está cansado de que lo operen desde las redes y los medios”, reconocieron fuentes de la Cancillería bajo reserva citadas por diario La Nación, en alusión a la presión interna que enfrentaba Werthein desde hacía semanas.

Según trascendió, la Casa Rosada analiza designar como posible reemplazo al secretario de Culto, Nahuel Sotelo, un dirigente cercano a Caputo y con buen vínculo con el núcleo duro del oficialismo. Aunque aún no está definido y hay más nombres en danza.

La relación entre el canciller Werthein y el entorno del estratega político del Presidente se había deteriorado tras la reunión bilateral en Washington. Desde los sectores más duros del mileísmo se lo acusaba de “mala gestión diplomática” y de no tener llegada al Partido Republicano.

La tensión escaló cuando, tras el encuentro en la Casa Blanca, el tuitero libertario e integrante de las llamadas “Fuerzas del Cielo”, Gordo Dan, responsabilizó públicamente a Werthein por la supuesta confusión del presidente estadounidense con las fechas de las elecciones y qué se vota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1978179405911560451&partner=&hide_thread=false

Werthein había asumido al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores a fines de octubre de 2024, tras la salida de Diana Mondino. Su gestión buscó mantener la alianza estratégica con Estados Unidos y estrechar la cooperación económica con el gobierno de Trump, aunque en los últimos meses se intensificaron las críticas internas por el manejo de la agenda bilateral.

En paralelo, Milei también evalúa la continuidad del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el marco de los ajustes que planea concretar tras los comicios

