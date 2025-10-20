Milei analiza un "relanzamiento" tras las elecciones: un dirigente cercano a Cornejo entraría al gabinete

El presidente Javier Milei reconfigurará el gabinete tras las elecciones con las salidas obligadas de Patricia Bullrich y Luis Petri en Seguridad y Defensa , respectivamente, aunqu4e también se da por descontado que habrá más cambios a fin de oxigenar y “relanzar” la gestión ante las internas del oficialismo que no logra aplacar.

En las últimas horas se multiplicaron las versiones de una renuncia del canciller Gerardo Werthein por su mala relación con el principal asesor presidencial, Santiago Caputo , luego de que días atrás el propio Milei blanqueara que el referente de Las Fuerzas del Cielo podría desembarcar en el Gabinete ya en un cargo formal.

Esto habría caído mal en Werthein, quien habría puesto a disposición su renuncia, por lo que la continuidad en el cargo es cada vez menos clara.

Sobre la situación de Santiago Caputo, no está claro el rol concreto que tendría pero se prevé que sea un articulador con otros sectores políticos para ampliar la base de sustentación del Gobierno , como pidió el FMI.

Fuentes del entorno aclararon que el asesor “no quiere” ocupar un cargo formal en el gabinete y que Milei “ya lo sabe”, pero dieron por hecho que si el propio mandatario se lo pidiera, “no va a poder decirle que no, va a hacer lo que le pida”.

Otro funcionario que suele chocar con Santiago Caputo, pero que no amagó con renunciar, es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien hace poco había pedido, sin nombrarlo, que el asesor abandonara su lugar en las sombras y “asuma responsabilidades”, firmando “resoluciones, proyectos de ley” como el resto de los funcionarios con cargo formal en la estructura de gobierno.

Para reemplazar a Bullrich, quien asumirá en diciembre como senadora por la Ciudad, Milei habría acordado con la funcionaria saliente que la dirigente de su riñón Alejandra Monteoliva quede al frente de Seguridad, pero también sonaba la chance de que Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata y quien debería asumir como senador provincial, sea el próximo ministro del área.

En lugar de Petri al frente del Ministerio de Defensa, en tanto, en las últimas horas comenzó a cobrar fuerza que se espera que asuma un dirigente cercano al gobernador aliado de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Un cambio no forzado pero que viene sonando hace tiempo es el de Mariano Cúneo Libarona de la cartera de Justicia, y en ese caso los que picaron en punta para reemplazarlo son el actual número dos del área, Sebastián Amerio, hombre de confianza de Santiago Caputo, y ya mencionado Guillermo Montenegro.