Es oficial el apoyo de EE.UU. a Argentina: firmaron el swap de monedas por USD 20.000 millones

Según el Banco Central, "el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica".

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, junto a Luis Caputo, ministro de Economía

A seis días de las elecciones legislativas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó este lunes por la mañana la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por un monto de hasta 20.000 millones de dólares.

Se trata del swap de monedas previamente informado por el gobierno de Donald Trump y con el que el gobierno de Javier Milei busca "oxigenar" las reservas para continuar con su plan económico, luego de las turbulencias derivadas de la derrota del 7 de septiembre en Buenos Aires.

El BCRA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos firman un acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones.



Más información: https://t.co/tFxan6Gnb1 — BCRA (@BancoCentral_AR) October 20, 2025 “El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, anunciaron en un comunicado desde el BCRA.

Javier Milei / Donald Trump Foto de la semana pasada: Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca Presidencia Argentina El esperado acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas, una opción de respaldo que ya había sido anunciada por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.

“Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”, indicaron desde la entidad liderada por Santiago Bausili.