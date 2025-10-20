20 de octubre de 2025 - 10:02

Es oficial el apoyo de EE.UU. a Argentina: firmaron el swap de monedas por USD 20.000 millones

Según el Banco Central, "el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica".

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, junto a Luis Caputo, ministro de Economía&nbsp;

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, junto a Luis Caputo, ministro de Economía 

Foto:

@SecScottBessent
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

A seis días de las elecciones legislativas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó este lunes por la mañana la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por un monto de hasta 20.000 millones de dólares.

Leé además

Donald Trump y Javier Milei

Trump y un raro elogio a Milei: "En Argentina no tienen dinero ni nada, se están muriendo"

Por Redacción Política
Mirtha Legrand increpó a Patricia Bullrich tras el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos.

Mirtha Legrand tajante contra Bullrich por el acuerdo con Donald Trump: "¿Qué debemos dar a cambio?"

Por Redacción Política

Se trata del swap de monedas previamente informado por el gobierno de Donald Trump y con el que el gobierno de Javier Milei busca "oxigenar" las reservas para continuar con su plan económico, luego de las turbulencias derivadas de la derrota del 7 de septiembre en Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/1980247896902779337&partner=&hide_thread=false

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, anunciaron en un comunicado desde el BCRA.

Javier Milei / Donald Trump
Foto de la semana pasada: Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca

Foto de la semana pasada: Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca

El esperado acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas, una opción de respaldo que ya había sido anunciada por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.

“Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”, indicaron desde la entidad liderada por Santiago Bausili.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Trump acusó a Gustavo Petro de ser líder del narcotráfico y cortó toda ayuda financiera a Colombia.

Trump acusó a Gustavo Petro de ser "líder del narcotráfico" y cortó toda ayuda financiera a Colombia

Por Redacción Mundo
Fred Machado detenido por la Policía Federal.

Tras las amenazas, se confirmó que Fred Machado ya tiene fecha de extradición a Estados Unidos

Por Redacción Policiales
Fórmula 1. Cuándo corre Franco Colapinto.

Franco Colapinto corre en el GP de Estados Unidos: a qué hora y cómo seguirlo en vivo

Por Redacción Deportes
Masivas manifestaciones en Estados Unidos contra Trump

Masivas manifestaciones en Estados Unidos contra las medidas autoritarias Trump: "No Kings"

Por Redacción Mundo