Trump y un raro elogio a Milei: "En Argentina no tienen dinero ni nada, se están muriendo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , justificó su respaldo económico vía swap de USD 20.000 millones a la Argentina, pero dejando duras definiciones sobre el estado del país: "Están luchando por su vida, se están muriendo".

Milei como el perro faldero de Trump: quién es el artista que causó revuelo en el Museo de Cera

A bordo del Air Force One, a punto de viajar de Florida a Washington, Trump fue consultado este domingo por una periodista de la cadena NewsNation sobre la situación de Argentina, luego de los cuestionamientos de los demócratas acerca del enorme apoyo financiero brindado a la gestión de Javier Milei.

Trump adelantó que su país podría comprar carne argentina en un intento por bajar los precios para los consumidores estadounidenses: "Compraríamos carne de res de Argentina. Si lo hacemos, bajaremos los precios”.

Entonces, la periodista aprovechó para consultarle: “¿Qué tenés para decirles a los agricultores de Estados Unidos que sienten que el acuerdo con Argentina los beneficia más que a ellos?”.

“Argentina está luchando por su vida, jovencita, vos no sabés nada sobre eso. Están luchando por su vida, nada beneficia a Argentina. Están luchando por su vida, ¿entendés lo que significa? No tienen dinero ni nada, están luchando para sobrevivir ”, manifestó el socio político de Milei.

“Si yo puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre… Sucede que me agrada el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede,pero no lo hagas sonar como que les va genial, se están muriendo, ¿de acuerdo? Se están muriendo”, lanzó Trump.

Las declaraciones del líder republicano llegan después del reciente y polémico encuentro que mantuvieron Trump y Milei en la Casa Blanca.

Si bien el mandatario estadounidense repitió su respaldo a Milei, lo condicionó al resultado de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo domingo: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.