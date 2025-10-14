Trump hizo una fuerte advertencia: "Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió esta tarde que si el mandatario Javier Milei “no gana las elecciones” legislativas del 26 de octubre, la administración republicana “no será generosa” con Argentina .

Tras la suspensión de la reunión a solas, Trump y Milei están reunidos con sus equipos

“Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”, definió Trump al compartir con Milei un almuerzo en la Casa Blanca .

De esta forma, el presidente estadounidense condicionó el apoyo financiero a la Argentina al resultado de las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. “El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”, expresó Trump.

Además, sostuvo que le “disgustaría” que Argentina estableciera acuerdos con las Fuerzas Armadas de China para bases militares en el sur del país. “Quisiera que no hicieran nada con China. Me disgustaría que hicieran algo con las Fuerzas Armadas de China”, expresó Trump al compartir en la Casa Blanca un almuerzo con la comitiva argentina.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mostró confiado de que el gobierno de Milei “tendrá un gran reusltados en las elecciones” legislativas del 26 de octubre.

“Estamos seguros de que el partido del presidente (Milei) tendrá un gran resultado en las elecciones; este acuerdo tiene que ver con políticas sólidas y ante el fracaso de las políticas socialistas”, expresó el funcionario.

Aunque originalmente se había planificado que la reunión entre los presidentes tuviera lugar en el Salón Oval, el encuentro finalmente se dio en el marco de un almuerzo entre sus respectivos equipos de trabajo. Antes de que se sirviera la comida, los mandatarios compartieron un breve intercambio con los periodistas acreditados en la Casa Blanca, durante el cual se habilitó una ronda de preguntas.

En ese contexto, Donald Trump reiteró su respaldo a Javier Milei de cara a las elecciones, aunque aclaró que dicho apoyo está supeditado a que logre imponerse en las urnas. En esa misma línea también se expresó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.