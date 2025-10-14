14 de octubre de 2025 - 15:54

Trump hizo una fuerte advertencia: "Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina"

Ambos mandatarios se reunieron hoy en la Casa Blanca, tras el respaldo financiero recibido la semana pasada.

Javier Milei fue recibido por el presidente Trump en la Casa Blanca&nbsp;

Javier Milei fue recibido por el presidente Trump en la Casa Blanca 

Foto:

EFE/EPA/WILL OLIVER
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió esta tarde que si el mandatario Javier Milei “no gana las elecciones” legislativas del 26 de octubre, la administración republicana “no será generosa” con Argentina.

Leé además

Trump suspendió la reunión a solas con Milei en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Tras la suspensión de la reunión a solas, Trump y Milei están reunidos con sus equipos

Por Redacción Política
Los empleados de ANSES podrán recibir hasta $500.000 de reintegro en compras con sus tarjetas Visa del Banco Nación.

Bono para ANSES: el gobierno de Javier Milei lanza un reintegro de $500.000 solo para un grupo

Por Redacción Economía

“Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”, definió Trump al compartir con Milei un almuerzo en la Casa Blanca.

De esta forma, el presidente estadounidense condicionó el apoyo financiero a la Argentina al resultado de las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. “El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”, expresó Trump.

Además, sostuvo que le “disgustaría” que Argentina estableciera acuerdos con las Fuerzas Armadas de China para bases militares en el sur del país. “Quisiera que no hicieran nada con China. Me disgustaría que hicieran algo con las Fuerzas Armadas de China”, expresó Trump al compartir en la Casa Blanca un almuerzo con la comitiva argentina.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mostró confiado de que el gobierno de Milei “tendrá un gran reusltados en las elecciones” legislativas del 26 de octubre.

“Estamos seguros de que el partido del presidente (Milei) tendrá un gran resultado en las elecciones; este acuerdo tiene que ver con políticas sólidas y ante el fracaso de las políticas socialistas”, expresó el funcionario.

Aunque originalmente se había planificado que la reunión entre los presidentes tuviera lugar en el Salón Oval, el encuentro finalmente se dio en el marco de un almuerzo entre sus respectivos equipos de trabajo. Antes de que se sirviera la comida, los mandatarios compartieron un breve intercambio con los periodistas acreditados en la Casa Blanca, durante el cual se habilitó una ronda de preguntas.

En ese contexto, Donald Trump reiteró su respaldo a Javier Milei de cara a las elecciones, aunque aclaró que dicho apoyo está supeditado a que logre imponerse en las urnas. En esa misma línea también se expresó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Analistas consideran que el encuentro entre Milei y Trump da señales positivas a los mercados, pero se necesitan otros cambios

Cumbre Milei-Trump: señales positivas para los mercados, con cautela por la consistencia macro

Por Redacción Economía
Argentina vivirá una avalancha de dólares: Milei más optimista que nunca. 

El optimista comentario de Milei: "Nos van a salir los dólares por las orejas"

Por Redacción Economía
El dólar abrió la semana a la baja, a la espera de los resultados de la reunión de Javier Milei y Donald Trump

El dólar perforó los $1.400 tras el acuerdo con EE.UU. y a la espera de la reunión entre Milei y Trump

Por Redacción Economía
Los rehenes liberados por Hamas llegan a Israel.

Milei le agradeció a su "querido amigo" Donald Trump por la liberación de los rehenes y piden que le den el Nobel de la Paz

Por Redacción Mundo