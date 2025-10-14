"¡Argentinos ya saben lo que hay que hacer!": la chicana de Cristina Kirchner a Milei tras la reunión con Trump

La expresidenta cuestionó las declaraciones del líder republicano sobre Argentina y las próximas elecciones. Juan Grabois también se sumo a la polémica.

Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó su cuenta de X para responder a Javier Milei tras su reunión con Donald Trump en Estados Unidos. En su mensaje, escribió: “Trump a Milei en Estados Unidos: ‘Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones’. ¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!”.

La publicación se interpretó como una chicana política señalando la vinculación entre la ayuda estadounidense y los resultados electorales en el país.

Durante la conferencia de prensa junto a Milei, Trump advirtió: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, y agregó que “el éxito de Argentina será muy importante para todos”.

Trump: "Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina".

pic.twitter.com/ZekQIulRE7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 14, 2025

Ante la polémica, el Gobierno argentino aclaró que el presidente norteamericano se refería a las elecciones de 2027 y no a los comicios legislativos del 26 de octubre. El vocero Manuel Adorni señaló: “El apoyo de los Estados Unidos se explica porque hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en 2027, nada de esto pasaría”.