Cumbre Milei-Trump: señales positivas para los mercados, con cautela por la consistencia macro

De cara al encuentro bilateral entre Javier Milei y Donald Trump previsto para este martes, los analistas internacionales observan con atención el impacto del nuevo acuerdo entre Argentina y Estados Unidos , tanto en la estabilidad macroeconómica como en la percepción de los mercados sobre la capacidad de pago de la deuda soberana argentina.

Mientras el Gobierno busca consolidar la confianza de los inversores tras el reciente apoyo del FMI, el respaldo político y financiero de Washington aparece como un nuevo capítulo en la estrategia de estabilización del Ejecutivo argentino.

Para el mercado, el respaldo de Estados Unidos se traduce directamente en un alivio financiero. Marios Chailis, CMO del Grupo Libertex, en representación de LBX , señaló que este acuerdo representa una señal positiva para los mercados, aunque su impacto dependerá de cómo se implemente y se comunique.

El ejecutivo explicó que: “En un contexto donde Argentina aún busca consolidar la confianza tras el reciente apoyo del FMI de hace seis meses, este entendimiento puede contribuir a reducir tensiones financieras y ofrecer cierto margen de previsibilidad, siempre que vaya acompañado de políticas consistentes y sostenibles.”

Por su parte, Agustín Bilinskis, Director Comercial de Latinoamerica de VT Markets , coincidió en que el entendimiento refuerza la estabilidad financiera en el corto plazo, especialmente al ampliar la liquidez en dólares del Banco Central (BCRA).

“El acuerdo ayuda a contener la presión cambiaria, atenuar la volatilidad y mejorar la percepción de sostenibilidad macro, al menos mientras se mantenga la cooperación con el FMI y se cumplan las metas fiscales”, explicó Bilinskis.

No obstante, el apoyo no es un cheque en blanco. Bilinskis advirtió que “el impacto será transitorio si no se acompaña de una estrategia creíble de acumulación de reservas y consolidación fiscal”.

En esta línea, Thomas Haugaard, Gestor de Cartera de Janus Henderson, destacó que el apoyo expresado por Estados Unidos “ya ha tenido un efecto estabilizador” en los bonos soberanos argentinos y en el peso, reduciendo la presión sobre las reservas internacionales y aliviando preocupaciones de default a corto plazo. Sin embargo, el gestor enfatizó que el problema estructural -un tipo de cambio real bajo que dificulta la acumulación de divisas- sigue sin resolverse.

Condicionalidades políticas y el futuro de la inversión

Respecto a los desafíos futuros, la mirada de los expertos se centra en cómo el Gobierno logrará transformar el apoyo político en una estrategia económica sostenible.

Marios Chailis subrayó que, de cara a los próximos meses, “más allá del resultado electoral de este mes, que será determinante para el clima político y económico, el desafío ahora será transformar el apoyo total del gobierno de Trump en una hoja de ruta creíble".

Y sumó que "el acuerdo abre una ventana de oportunidad, pero el verdadero impacto dependerá de la capacidad del país para sostener la disciplina fiscal y reconstruir confianza. Si el gobierno de Milei logra dar señales consistentes, los bonos argentinos podrían beneficiarse de un escenario externo más constructivo y de un mayor flujo de capitales hacia emergentes”.

Por su parte, Agustín Bilinskis advirtió sobre la condicionalidad inherente al respaldo: “la condicionalidad política del respaldo de Estados Unidos y la necesidad de convertir el alivio financiero en confianza duradera son factores clave. Si el gobierno logra capitalizar este respiro con disciplina macro y previsibilidad, el acuerdo puede marcar un punto de inflexión hacia una etapa de acceso más estable al crédito y de menor riesgo país”.

El analista Thomas Haugaard fue más directo sobre las exigencias de Washington: “Es muy probable que EE. UU. exija algo a cambio de cualquier apoyo que brinde. Esto puede ser en el ámbito político (como una mayor flexibilidad cambiaria tras las elecciones) o en algunas alianzas estratégicas en sectores clave de la economía argentina (energía, litio y otros minerales críticos)".

"Claramente, el sector privado estadounidense también está mostrando su disposición a invertir en Argentina, siempre que Milei tenga unas elecciones intermedias razonables. También es probable que se tomen medidas para reducir la influencia de China en el país”, concluyó.

La reunión bilateral se da en un momento de cautela. Si bien el acuerdo ofrece a la Argentina un respiro financiero, los analistas de Wall Street coinciden en que la oportunidad política no sustituye la urgencia de la consistencia económica. El desafío, aseguraron, es convertir el respaldo en un camino sostenible hacia la estabilidad.