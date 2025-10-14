14 de octubre de 2025 - 10:01

El Banco Central confirmó los feriados bancarios: se viene un fin de semana XL y cuatros días sin venta de dólares

Tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, el calendario financiero incluirá cuatro jornadas sin actividad, concentradas entre noviembre y diciembre.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó el cronograma de feriados bancarios para lo que resta del año, confirmando los días en los que las entidades financieras no abrirán sus puertas al público ni habrá actividad en el mercado cambiario.

Tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, el calendario financiero incluirá cuatro jornadas sin actividad, concentradas entre noviembre y diciembre.

El primer receso llegará en noviembre, con un fin de semana extra largo. De acuerdo con las comunicaciones C99321 y C100942, el viernes 21 de noviembre será día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 de noviembre los bancos permanecerán cerrados en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

En diciembre, se registrarán los dos últimos feriados bancarios del año. El lunes 8 de diciembre, las entidades financieras no atenderán por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25 de diciembre, por la celebración de Navidad.

Durante estas fechas, no habrá operaciones en los bancos ni en el mercado de cambios, por lo que el BCRA recomienda anticipar trámites y extracciones de efectivo.

Los canales electrónicos —como home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos— seguirán funcionando con normalidad, aunque las transacciones que requieran procesamiento manual se acreditarán recién el siguiente día hábil.

