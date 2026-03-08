Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 9 de marzo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.435 en Banco Nación. Además, el conflicto de Medio Oriente provocó caos durante la semana pasada en la economía internacional y los activos argentinos en Wall Street sufrieron caídas importantes y afectó también al riesgo país.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 9 de marzo
Banco Nación: $1.435
Banco Galicia: $1.435
Banco BBVA: $1.435
Banco Santander: $1.435
Banco Ciudad: $1.435
Banco Patagonia: $1.435
Banco Macro: $1.440
Banco Hipotecario: $1.440
Banco Supervielle: $1.437
Banco Credicoop: $1.435
Banco Piano: $1.435
Banco Comercio: $1.425
ICBC: $1.450
Brubank: $1.429
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
La intensificación del conflicto en Medio Oriente desde el pasado sábado 28 de febrero, provocó fuertes movimientos en los mercados financieros internacionales. En ese contexto, los inversores adoptaron posiciones defensivas y esto trajo un marcado aumento en los precios de las materias primas, con el petróleo como protagonista: el crudo se disparó 35% y alcanzó niveles cercanos a USD 90 por barril, los más altos desde octubre de 2023.
En Wall Street, los tres índices más relevantes finalizaron la jornada en terreno negativo. El S&P 500 cayó -1,7%, el Dow Jones de Industriales retrocedió -3% y el Nasdaq, centrado en tecnología, bajó -0,7%.
En Europa las pérdidas fueron más profundas debido a la fuerte dependencia del continente de las importaciones energéticas, especialmente de Gas Natural Licuado.
Cómo reaccionaron las acciones argentinas
En este contexto global adverso, el comportamiento del índice S&P Merval de Buenos Aires resultó relativamente favorable. El panel líder retrocedió menos de 1% en la semana y se mantuvo por encima de los 2.600.000 puntos, una caída moderada si se compara con el índice Bovespa de Brasil, que bajó 4,7%.
Las acciones argentinas mostraron un desempeño heterogéneo. Entre las subas se destacaron Transener (+8,7%) e YPF (+8,5%). En cambio, algunos papeles financieros registraron retrocesos significativos, como Supervielle (-9,2%) y BancoFrancés (-12%), al igual que IRSA (-10,5%). En el mercado internacional sobresalió la mejora en dólares de Vista Energy (+8,4%).
A su vez, los bonos soberanos en dólares (Bonares yGlobales) registraron una caída promedio de 0,7%. Aun así, el riesgo país elaborado por JP Morgan mostró pequeños cambios y se ubicó en 575 puntos básicos.
Por otro lado, mientras no se defina con claridad cómo se financiarán los vencimientos de deuda externa de 2026 y 2027, que superan los USD 30.000 millones considerando el rollover de organismos internacionales excluido el FMI, las compras de dólares por parte del Banco Central aparecen más como una herramienta para evitar un incremento del riesgo país que como un factor que reduzca los spreads.
En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno no planea emitir bonos bajo legislación de Nueva York ni impulsar un canje de deuda que incluya los títulos 2029 y 2030. En su lugar, el Tesoro buscará mecanismos alternativos de financiamiento con menores costos, aunque sin detallar aún cuáles serán.