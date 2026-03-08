Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 9 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.435 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar oficial para la venta minorista a $1.436 para este lunes.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.435 en Banco Nación. Además, el conflicto de Medio Oriente provocó caos durante la semana pasada en la economía internacional y los activos argentinos en Wall Street sufrieron caídas importantes y afectó también al riesgo país.

dólar lunes 9 de marzo El dólar minorista se mantuvo en una postura alcista durante la semana pasada. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 9 de marzo Banco Nación: $1.435

$1.435 Banco Galicia: $1.435

$1.435 Banco BBVA: $1.435

$1.435 Banco Santander: $1.435

$1.435 Banco Ciudad: $1.435

$1.435 Banco Patagonia: $1.435

$1.435 Banco Macro: $1.440

$1.440 Banco Hipotecario: $1.440

$1.440 Banco Supervielle: $1.437

$1.437 Banco Credicoop: $1.435

$1.435 Banco Piano: $1.435

$1.435 Banco Comercio: $1.425

$1.425 ICBC: $1.450

$1.450 Brubank: $1.429 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país La intensificación del conflicto en Medio Oriente desde el pasado sábado 28 de febrero, provocó fuertes movimientos en los mercados financieros internacionales. En ese contexto, los inversores adoptaron posiciones defensivas y esto trajo un marcado aumento en los precios de las materias primas, con el petróleo como protagonista: el crudo se disparó 35% y alcanzó niveles cercanos a USD 90 por barril, los más altos desde octubre de 2023.

En Wall Street, los tres índices más relevantes finalizaron la jornada en terreno negativo. El S&P 500 cayó -1,7%, el Dow Jones de Industriales retrocedió -3% y el Nasdaq, centrado en tecnología, bajó -0,7%.

los más relevantes finalizaron la jornada en El el de Industriales y el centrado en En Europa las pérdidas fueron más profundas debido a la fuerte dependencia del continente de las importaciones energéticas, especialmente de Gas Natural Licuado. Cómo reaccionaron las acciones argentinas En este contexto global adverso, el comportamiento del índice S&P Merval de Buenos Aires resultó relativamente favorable. El panel líder retrocedió menos de 1% en la semana y se mantuvo por encima de los 2.600.000 puntos, una caída moderada si se compara con el índice Bovespa de Brasil, que bajó 4,7%.

Las acciones argentinas mostraron un desempeño heterogéneo. Entre las subas se destacaron Transener (+8,7%) e YPF (+8,5%). En cambio, algunos papeles financieros registraron retrocesos significativos, como Supervielle (-9,2%) y Banco Francés (-12%), al igual que IRSA (-10,5%). En el mercado internacional sobresalió la mejora en dólares de Vista Energy (+8,4%).

mostraron un Entre las se destacaron e En cambio, algunos registraron como (-9,2%) y (-12%), al igual que (-10,5%). En el mercado internacional sobresalió la mejora en dólares de (+8,4%). A su vez, los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) registraron una caída promedio de 0,7%. Aun así, el riesgo país elaborado por JP Morgan mostró pequeños cambios y se ubicó en 575 puntos básicos. Por otro lado, mientras no se defina con claridad cómo se financiarán los vencimientos de deuda externa de 2026 y 2027, que superan los USD 30.000 millones considerando el rollover de organismos internacionales excluido el FMI, las compras de dólares por parte del Banco Central aparecen más como una herramienta para evitar un incremento del riesgo país que como un factor que reduzca los spreads.