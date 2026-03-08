8 de marzo de 2026 - 08:34

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 9 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.435 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar oficial para la venta minorista a $1.436 para este lunes.

El Banco Central cotizó el dólar oficial para la venta minorista a $1.436 para este lunes.

Foto:

IA Gemini
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.435 en Banco Nación. Además, el conflicto de Medio Oriente provocó caos durante la semana pasada en la economía internacional y los activos argentinos en Wall Street sufrieron caídas importantes y afectó también al riesgo país.

Leé además

Los analistas proyectaron una menor inflación en febrero y un dólar a $1.429 para marzo

Qué pasará con el dólar y la inflación en 2026: las nuevas previsiones de los analistas que releva el BCRA

Por Redacción Economía
La construcción sigue en alza y la industria no puede repuntar 

La construcción crece y la industria sigue en caída: en enero bajó 3,2% interanual

Por Redacción Economía
dólar lunes 9 de marzo
El dólar minorista se mantuvo en una postura alcista durante la semana pasada.

El dólar minorista se mantuvo en una postura alcista durante la semana pasada.

Precio del dólar para este lunes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 9 de marzo

  • Banco Nación: $1.435
  • Banco Galicia: $1.435
  • Banco BBVA: $1.435
  • Banco Santander: $1.435
  • Banco Ciudad: $1.435
  • Banco Patagonia: $1.435
  • Banco Macro: $1.440
  • Banco Hipotecario: $1.440
  • Banco Supervielle: $1.437
  • Banco Credicoop: $1.435
  • Banco Piano: $1.435
  • Banco Comercio: $1.425
  • ICBC: $1.450
  • Brubank: $1.429

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

La intensificación del conflicto en Medio Oriente desde el pasado sábado 28 de febrero, provocó fuertes movimientos en los mercados financieros internacionales. En ese contexto, los inversores adoptaron posiciones defensivas y esto trajo un marcado aumento en los precios de las materias primas, con el petróleo como protagonista: el crudo se disparó 35% y alcanzó niveles cercanos a USD 90 por barril, los más altos desde octubre de 2023.

  • En Wall Street, los tres índices más relevantes finalizaron la jornada en terreno negativo. El S&P 500 cayó -1,7%, el Dow Jones de Industriales retrocedió -3% y el Nasdaq, centrado en tecnología, bajó -0,7%.
  • En Europa las pérdidas fueron más profundas debido a la fuerte dependencia del continente de las importaciones energéticas, especialmente de Gas Natural Licuado.

Cómo reaccionaron las acciones argentinas

En este contexto global adverso, el comportamiento del índice S&P Merval de Buenos Aires resultó relativamente favorable. El panel líder retrocedió menos de 1% en la semana y se mantuvo por encima de los 2.600.000 puntos, una caída moderada si se compara con el índice Bovespa de Brasil, que bajó 4,7%.

  • Las acciones argentinas mostraron un desempeño heterogéneo. Entre las subas se destacaron Transener (+8,7%) e YPF (+8,5%). En cambio, algunos papeles financieros registraron retrocesos significativos, como Supervielle (-9,2%) y Banco Francés (-12%), al igual que IRSA (-10,5%). En el mercado internacional sobresalió la mejora en dólares de Vista Energy (+8,4%).
  • A su vez, los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) registraron una caída promedio de 0,7%. Aun así, el riesgo país elaborado por JP Morgan mostró pequeños cambios y se ubicó en 575 puntos básicos.

Por otro lado, mientras no se defina con claridad cómo se financiarán los vencimientos de deuda externa de 2026 y 2027, que superan los USD 30.000 millones considerando el rollover de organismos internacionales excluido el FMI, las compras de dólares por parte del Banco Central aparecen más como una herramienta para evitar un incremento del riesgo país que como un factor que reduzca los spreads.

dólar lunes 9 de marzo

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno no planea emitir bonos bajo legislación de Nueva York ni impulsar un canje de deuda que incluya los títulos 2029 y 2030. En su lugar, el Tesoro buscará mecanismos alternativos de financiamiento con menores costos, aunque sin detallar aún cuáles serán.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Foto archivo

Ya rige la reforma laboral: estos son los cambios promulgados por Milei

Por Redacción Economía
El dólar oficial minorista para la venta cerró a $1.425 en el Banco Central.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 6 de marzo

El Banco Central cotizó este miércoles el dólar oficial minorista a $1.427.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 5 de marzo

El dólar oficial minorista para la venta cerró en  con un precio de $1.433 en el Banco Central.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 4 de marzo