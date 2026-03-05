Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 6 de marzo

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.425 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves por la tarde a $1.425 en Banco Nación. Para este viernes, se espera el mismo precio. El ministro, Luis Caputo, ya empieza a realizar estrategias para el próximo vencimiento de deuda que se avecina. Para julio, deberá juntar 4.200 millones de dólares.

dólar viernes 6 de marzo El dólar se mantiene estable. WEB Precio del dólar para este viernes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 6 de marzo Banco Nación: $1.425

$1.425 Banco Galicia: $1.420

$1.420 Banco BBVA: $1.425

$1.425 Banco Santander: $1.430

$1.430 Banco Ciudad: $1.425

$1.425 Banco Patagonia: $1.430

$1.430 Banco Macro: $1.430

$1.430 Banco Hipotecario: $1.430

$1.430 Banco Supervielle: $1.431

$1.431 Banco Credicoop: $1.425

$1.425 Banco Piano: $1.425

$1.425 Banco Comercio: $1.420

$1.420 ICBC: $1.435

$1.435 Brubank: $1.424 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El ministro de Economía, Luis Caputo, se propuso reunir USD 4.200 millones antes de julio para hacer frente a vencimientos de deuda en moneda extranjera. Con ese objetivo, la semana pasada el equipo económico puso en marcha un nuevo bono en dólares que se ofrecerá cada 15 días. Aun si se alcanzan los USD 2.000 millones contemplados en el escenario más favorable, el Palacio de Hacienda deberá conseguir recursos adicionales, ya que por ahora el Tesoro cuenta con poco más de USD 500 millones luego de la primera colocación.

Según el balance diario del Banco Central, al viernes 27 de febrero (última información disponible) los depósitos del Tesoro en moneda extranjera ascendían a 750.684 millones de pesos. Al convertir ese monto al tipo de cambio oficial vigente, equivale a aproximadamente 532 millones de dólares. Dentro de esa suma, USD 250 millones provienen de la primera subasta del bono AO27 realizada días atrás. Así, todavía queda una brecha cercana a USD 1.800 millones para cubrir las necesidades previstas.

El objetivo de USD 4.200 millones representa un reto significativo para la actual gestión. Los fondos disponibles cubren solo una parte del total requerido, por lo que el resultado de las próximas emisiones y eventuales acuerdos financieros será clave. En las semanas siguientes, la Secretaría de Finanzas seguirá adelante con las subastas quincenales del bono en dólares, buscando obtener hasta USD 250 millones por cada esquema de dos rondas.