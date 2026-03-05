Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 6 de marzo

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves por la tarde a $1.425 en Banco Nación. Para este viernes, se espera el mismo precio. El ministro, Luis Caputo, ya empieza a realizar estrategias para el próximo vencimiento de deuda que se avecina. Para julio, deberá juntar 4.200 millones de dólares.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 6 de marzo
Banco Nación: $1.425
Banco Galicia: $1.420
Banco BBVA: $1.425
Banco Santander: $1.430
Banco Ciudad: $1.425
Banco Patagonia: $1.430
Banco Macro: $1.430
Banco Hipotecario: $1.430
Banco Supervielle: $1.431
Banco Credicoop: $1.425
Banco Piano: $1.425
Banco Comercio: $1.420
ICBC: $1.435
Brubank: $1.424
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
El ministro de Economía, Luis Caputo, se propuso reunir USD 4.200 millones antes de julio para hacer frente a vencimientos de deuda en moneda extranjera. Con ese objetivo, la semana pasada el equipo económico puso en marcha un nuevo bono en dólares que se ofrecerá cada 15 días. Aun si se alcanzan los USD 2.000 millones contemplados en el escenario más favorable, el Palacio de Hacienda deberá conseguir recursos adicionales, ya que por ahora el Tesoro cuenta con poco más de USD 500 millones luego de la primera colocación.
Según el balance diario del Banco Central, al viernes 27 defebrero (última información disponible) los depósitos del Tesoro en moneda extranjera ascendían a 750.684 millones de pesos. Al convertir ese monto al tipo de cambio oficial vigente, equivale a aproximadamente 532 millones de dólares. Dentro de esa suma, USD 250 millones provienen de la primera subasta del bono AO27 realizada días atrás. Así, todavía queda una brecha cercana a USD 1.800 millones para cubrir las necesidades previstas.
El objetivo de USD 4.200 millones representa un reto significativo para la actual gestión. Los fondos disponibles cubren solo una parte del total requerido, por lo que el resultado de las próximas emisiones y eventuales acuerdos financieros será clave. En las semanas siguientes, la Secretaría de Finanzas seguirá adelante con las subastas quincenales del bono en dólares, buscando obtener hasta USD 250 millones por cada esquema de dos rondas.
El programa fija un tope global de USD 2.000 millones en emisiones del AO27 hasta julio. Cada licitación se desarrollará en dos etapas: una principal y otra complementaria al día siguiente, que permitirá ampliar la colocación en hasta USD 100 millones adicionales, siempre respetando el precio de corte definido en la primera instancia. El título ofrece un cupón del 6% TNA con pagos mensuales, y el valor final surgirá del proceso de licitación.
Mediante este mecanismo, el Gobierno apunta a reforzar gradualmente los depósitos del Tesoro para afrontar los compromisos próximos. Los primeros USD 250 millones ya fueron incorporados, y si el ritmo de colocaciones se sostiene junto con una demanda firme, podrían sumarse hasta USD 2.000 millones más en los meses venideros.