Foro de Inversiones: Luis Caputo aseguró que hay "USD 170.000 millones debajo de los colchones"

El Foro de Inversiones y Negocios 2026, organizado por el Gobierno de Mendoza junto al Consejo Empresario Mendocino (CEM) , comenzó este jueves en el Hotel Hilton bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer” . El evento reúne a funcionarios, empresarios e inversores para debatir sobre el rumbo económico y las oportunidades de inversión en la Argentina.

Luis Caputo: "El riesgo kuka no existe, van camino a ser una minoría absoluta en las elecciones de 2027"

En la apertura del Foro de Inversiones , el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , centró su exposición en la necesidad de reconstruir la confianza en la economía argentina. Durante su intervención explicó por qué, según el Gobierno, el proceso económico actual tiene características distintas a otros momentos de estabilidad que atravesó el país.

Durante su exposición en la apertura del encuentro organizado junto al CEM , el ministro Luis Caputo sostuvo que el principal desafío económico del país es recuperar la confianza perdida durante décadas. En ese marco, remarcó que una parte importante del proceso actual consiste en explicar el rumbo económico y sus objetivos.

“El punto esencial hoy en Argentina es la reconstrucción de la confianza . Parte de reconstruir esa confianza es explicar lo que estamos haciendo, porque Argentina es un país que viene generando desconfianza desde hace décadas”, afirmó. El funcionario señaló que esa situación afecta tanto la percepción internacional como la interna y condiciona la velocidad de recuperación económica.

En ese sentido, agregó que la desconfianza acumulada dificulta la recuperación , incluso cuando existen condiciones para crecer. “Nosotros hemos construido desconfianza en el mundo y dentro de los argentinos, y esa desconfianza joroba mucho a la hora de recuperar la economía , que tiene todo para hacerlo”, sostuvo.

“Esta es la primera vez que hay orden macroeconómico por decisión política. Hoy hay estabilidad por decisión política, no por accidente”, afirmó el ministro. En esa línea, explicó que en otras etapas de la historia argentina la estabilidad se alcanzó luego de crisis profundas o ajustes provocados por el propio mercado.

Superávit fiscal, baja de la inflación y crecimiento de la actividad económica

El ministro también repasó algunos indicadores que, según explicó, respaldan el rumbo económico que impulsa el Gobierno. En ese sentido, destacó el mantenimiento del superávit fiscal como uno de los pilares del programa económico. “Este es el segundo año en el que tenemos superávit a nivel financiero, que garantiza esta estabilidad y es el ancla más importante que hoy tiene la economía”, afirmó. Según explicó, ese equilibrio permitió avanzar en el proceso de desaceleración inflacionaria.

Caputo señaló que la inflación anual pasó del 211% a niveles cercanos al 32%, aunque reconoció que todavía es un número elevado. “Sigue siendo alta, pero es significativamente más baja de lo que teníamos y de hacia dónde íbamos”, indicó.

Además, mencionó datos de actividad económica para sostener su diagnóstico. “Once de los quince sectores han crecido en el último año y estamos en el nivel más alto de actividad”, dijo. También destacó que el crecimiento acumulado de la economía alcanza el 10,3%, tomando como referencia distintos períodos recientes.

Caputo 4 Ramiro Gómez

Baja de impuestos y críticas a la devaluación como herramienta de competitividad

Durante su exposición en el Foro de Inversiones, Caputo defendió la estrategia de mejorar la competitividad a partir de la reducción de impuestos y regulaciones. Según explicó, el Gobierno ya avanzó en esa dirección con una reducción significativa de la carga tributaria nacional.

“Bajamos impuestos por dos puntos y medio del producto, lo que implica 17.000 millones de dólares por año que se devuelven al sector privado”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es continuar reduciendo impuestos para fortalecer la competitividad de la economía. Al mismo tiempo, cuestionó la idea de utilizar la devaluación del tipo de cambio como herramienta para ganar competitividad. “Los que promueven la devaluación como mecanismo de competitividad no solo están equivocados, sino que es casi penoso”, sostuvo.

Caputo explicó que el efecto real de esa política es una reducción del poder adquisitivo. “Devaluar es bajarles el salario a los argentinos, simplemente eso. Los salarios en Argentina no son altos y esa no es la forma de ganar competitividad”, afirmó.

El ajuste fiscal del Gobierno y la estrategia para seguir bajando impuestos

En su exposición en el Foro de Inversiones, el ministro Luis Caputo también repasó las primeras medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional y destacó el ajuste fiscal implementado al inicio de la gestión. Según explicó, se trató de una corrección inédita en la historia reciente del país.

“A nivel de Nación hicimos un ajuste del 30% del gasto real en un mes y redujimos cinco puntos de déficit en el primer mes de mandato. No hay antecedente de algo así”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda ante empresarios e inversores.

Caputo señaló que el objetivo del Gobierno es seguir reduciendo impuestos, pero advirtió que ese proceso debe hacerse con prudencia para sostener la credibilidad fiscal. “Producto de todo lo que hemos hecho en el pasado, Argentina necesita hoy un ancla fiscal muy sólida. Para poder bajar impuestos necesitamos tener un superávit todavía mayor”, explicó.

El ministro remarcó que evitar un nuevo déficit es clave para consolidar la confianza. “Si bajamos impuestos y volvemos al déficit fiscal, inmediatamente va a aparecer la duda de cómo va a hacer Argentina para honrar sus deudas”, sostuvo. Y agregó: “Este es un gobierno que va a pagar siempre y va a honrar todas sus deudas”.

Caputo pidió que los dólares “debajo del colchón” ingresen al sistema financiero

Otro de los puntos centrales del discurso estuvo vinculado a los ahorros no declarados de los argentinos y a la necesidad de que esos fondos ingresen al sistema financiero para impulsar el crédito y la inversión.

CAPUTO FORO DE INVERSIONES4 Luis Caputo en el Foro de Inversiones & Negocios. Ramiro Gómez / Los Andes

Caputo aseguró que quienes decidan formalizar esos fondos estarán protegidos dentro del nuevo esquema tributario. “El que lleva su plata a un banco o a una ALyC está absolutamente blindado, lo único que tiene que hacer es adherirse al régimen de ganancias simplificado”, afirmó.

En ese sentido explicó que, bajo el nuevo esquema, ARCA será el organismo encargado de determinar el impuesto, lo que brinda seguridad jurídica a quienes regularicen sus fondos. “No hay ninguna forma de que tengan un problema si llevan la plata al sistema financiero”, remarcó.

El ministro sostuvo que durante los últimos años muchos argentinos se refugiaron en el dólar fuera del sistema debido a la desconfianza. “Producto de lo que se vivió en los últimos veinte años, la gente se refugió comprando dólares y guardándolos fuera del sistema”, señaló.

Según detalló, actualmente existen 70.000 millones de dólares en depósitos en el sistema financiero, mientras que se estima que unos 170.000 millones permanecen fuera del circuito formal. Para el ministro, canalizar esos recursos hacia el crédito es clave para el crecimiento. “Una economía sin crédito no puede crecer. Los ahorros están, lo que necesitamos es que se transformen en inversión y crédito”, concluyó.

Riesgo país y estrategia financiera: Caputo explicó cómo planea el Gobierno financiarse

Durante su exposición en el Foro de Inversiones, el ministro Luis Caputo también se refirió al comportamiento del riesgo país y a las interpretaciones que suelen hacerse en el mercado sobre su evolución. Según planteó, muchas de esas lecturas no contemplan el contexto político y financiero que atraviesa la Argentina.

“Cuando el año pasado subía el riesgo país, decían que era porque no comprábamos suficientes reservas. En los últimos dos meses compramos casi 3.000 millones de dólares, aproximadamente seis veces lo que habíamos acordado con el Fondo, y sin embargo el riesgo país subió de 500 a 550”, explicó el funcionario.

Para Caputo, esto demuestra que la dinámica del indicador no siempre responde a factores estrictamente económicos. “Si me hubieran dicho que íbamos a comprar casi 3.000 millones de dólares y estábamos en 500, hubiera pensado que en dos meses íbamos a estar claramente más abajo”, señaló.

El ministro sostuvo que el Gobierno no buscará reducir ese indicador a través de emisiones externas puntuales. “Decir que hay que hacer una colocación internacional para demostrar que podemos salir al mercado no cambia nada estructuralmente”, afirmó.

En cambio, explicó que la estrategia oficial apunta a mejorar la posición financiera del país a través del manejo de la deuda. “Nuestra política financiera va a ser seguir repagando los bonos globales y financiarnos en nuestro propio mercado de capitales, además de avanzar con financiamiento alternativo que esperamos anunciar próximamente”, sostuvo.

El modelo económico que impulsa el Gobierno: apertura, competencia y menos regulaciones

En la parte final de su presentación, Luis Caputo también cuestionó el modelo económico que predominó en el país durante las últimas décadas y planteó la necesidad de avanzar hacia una economía más abierta y competitiva.

“Durante los últimos veinte años no crecieron ni el empleo ni la cantidad de empleadores. No era un modelo industrial, era un modelo prebendario”, afirmó el ministro ante empresarios y dirigentes presentes en el encuentro organizado junto al CEM.

Según explicó, el cierre de la economía terminó generando precios muy por encima de los valores internacionales en distintos productos. “Forzar a que la gente pague un neumático cuatro veces lo que vale o ropa cinco o seis veces más que en otros países es inmoral, injusto e ineficiente”, sostuvo.

Caputo argumentó que ese tipo de políticas termina perjudicando especialmente a los sectores de menores ingresos. “El que tiene más recursos puede viajar y comprar afuera, pero el que menos tiene no tiene forma de defenderse”, indicó.

En ese sentido, afirmó que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia un esquema de mayor libertad económica. “Nuestro modelo es un capitalismo de mercado, un sistema pro gente, donde desde el Estado bajemos impuestos y regulaciones y desde el sector privado se invierta y se compita”, concluyó.