3 de marzo de 2026 - 23:58

Luis Caputo: "Es la primera vez que se resuelve el problema del déficit fiscal"

El ministro de Economía expuso en la Fundación Mediterránea y aseguró que el equilibrio fiscal es el eje del plan oficial.

El ministro de Economía reivindicó el eje central del programa económico.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la marcha del programa oficial y aseguró que “es la primera vez que en la Argentina se resuelve el problema de raíz: el déficit fiscal”, al referirse al rumbo adoptado por el Gobierno.

Las declaraciones se conocieron tras su participación en el primer encuentro anual de la Fundación Mediterránea, realizado en Córdoba, donde expuso ante empresarios, dirigentes y referentes del sector productivo.

Desde el Palacio de Hacienda remarcaron que la eliminación del déficit fiscal constituye el eje central del programa económico, al considerar que ese desequilibrio fue históricamente uno de los principales factores que impulsaron la inflación y la inestabilidad macroeconómica.

En ese marco, Caputo sostuvo que el actual plan apunta a atacar las causas estructurales de los problemas macroeconómicos, con especial foco en el ordenamiento de las cuentas públicas.

Las afirmaciones fueron difundidas por el propio Ministerio de Economía al término del encuentro, en el que el funcionario también analizó la evolución de la actividad y las perspectivas del programa oficial.

