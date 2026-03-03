3 de marzo de 2026 - 21:36

Nahuel Gallo espera el alta definitiva para volver a su casa: está en buen estado de salud

El gendarme argentino regresó al país luego de 448 días cautivo en Venezuela y volverá a su casa en Catamarca en las próximas horas.

Nahuel Gallo ya se encuentra reunido con su familia y espera el alta médica definitiva para volver a su casa.

Los Andes
Redacción Política

Nahuel Gallo fue liberado el pasado domingo tras estar detenido en Venezuela durante 448 días. Luego de un año de incertidumbre y reclamos, el gendarme aterrizó en suelo argentino y fue recibido por María Alexandra Gómez y su hijo Víctor, además de ser acompañado por la exministra Patricia Bullrich y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.

Tras su llegada, se le realizaron exámenes médicos en el Edificio Centinela de Retiro y aguarda el alta definitiva para volver a su casa. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Gallo se encuentra en buen estado de salud y no tiene signos ni lesiones que puedan indicar que sufrió maltrato durante su cautiverio en Venezuela. Se espera que el genderarme pueda regresar a su casa con su familia en Catamarca en las próximas horas.

Nahuel Gallo fue recibido por su familia
Las palabras de la esposa de Nahuel Gallo: "Pido respeto por él"

Este martes, la esposa del gendarme, Maria Alexandra Gómez compartió un posteo en su cuenta de X donde mostró una foto de la familia reunida nuevamente. "Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón, carne asada argentina", expresó

La mujer pidió respeto por la dolorosa situación que vivió su marido y resaltó que se encuentra en proceso de recuperación. "Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso"

Además, manifestó que, cuando estuviera listo para contar su historia, el gendarme y su familia denunciarán el calvario que vivió como un crimen de lesa humanidad y exigirán justicia "no desde el odio, sino desde la profunda convicción de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana".

Por su lado, desde Casa Rosada se especuló con que el presidente Javier Milei recibiría en los próximos días a Nahuel Gallo para condecorarlo, aunque todavía no hay una fecha confirmada para ese evento.

