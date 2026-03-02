Video: el emotivo reencuentro de Nahuel Gallo con su esposa e hijo tras 448 días de cautiverio

Tras más de un año de incertidumbre y reclamos familiares y diplomáticos , el Nahuel Gallo , cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina , regresó este domingo al país luego de haber sido liberado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela , donde estuvo detenido desde diciembre de 2024.

El rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo y una empresa vinculada a "Chiqui" Tapia

El reencuentro con su familia se produjo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza , donde Gallo fue recibido con emoción por su esposa, María Alexandra Gómez , y su hijo Víctor , después de 448 días de cautiverio en la prisión de El Rodeo I en Caracas.

El gendarme regresó en un vuelo privado gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino , con apoyo de la Federación Venezolana de Fútbol , en un operativo que incluyó una escala técnica antes de iniciar el tramo final hacia Argentina.

En el aeropuerto, además de su familia, estuvieron presentes figuras políticas destacadas, entre ellas la senadora y exministra Patricia Bullrich y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva , quienes acompañaron al gendarme en el momento de su llegada.

Gallo había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 en un paso fronterizo entre Colombia y Venezuela cuando ingresaba al país caribeño para visitar a su esposa y a su pequeño hijo. Desde ese momento, su paradero fue motivo de profundas preocupaciones por parte de su entorno y del Gobierno argentino, que calificó su detención como arbitraria y exigió su liberación en múltiples foros internacionales.

Embed La primer reacción de Nahuel Gallo y su familia. Esto es muy emocionante. via @EliTrotta #GeneraciónIndependencia pic.twitter.com/ikOyM0vw61 — Gaston Levar (@GastonLevar) March 2, 2026

Embed Nahuel Gallo regresó a la Argentina tras 448 días como rehén del régimen de Nicolás Maduro https://t.co/KPBg9dLUWC pic.twitter.com/tbws38Jd4O — infobae (@infobae) March 2, 2026

El caso generó también tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, y su liberación fue recibida con alivio por familiares, sectores de derechos humanos y autoridades del Gobierno nacional, que siguieron de cerca la situación durante 15 meses.

Nahuel Gallo se realiza estudios médicos en el Edificio Centinela

El gendarme Nahuel Gallo se realizaba este lunes estudios médicos en el Edificio Centinela de Retiro, tras lo cual sería trasladado a su casa donde se encuentran su esposa María Alexandra Gómez y su hijo Víctor.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el estado de salud de Gallo estaría debilitado debido a que el gendarme venía llevando a cabo una huelga de hambre en el lugar donde estuvo detenido en Venezuela.

En tanto, trascendió que, tras realizarse los citados estudios, lo trasladarían a su vivienda y tendría un seguimiento de su salud en general.