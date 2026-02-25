25 de febrero de 2026 - 18:09

Confirman que Nahuel Gallo continúa en huelga de hambre y crece la presión sobre el gobierno de Venezuela

Así lo confirmó una exembajadora venezolana en Argentina, luego de que familiares de los detenidos “lograron comunicarse a los gritos desde la montaña con los presos políticos”.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.
Foto:

Por Redacción Mundo

Venezuela liberó al menos 30 presos políticos de la cárcel donde está recluido Nahuel Gallo

El gendarme argentino Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre en la prisión de Venezuela

Por Redacción

La situación se comunicó luego de que familiares de detenidos lograran comunicarse desde la inmediaciones del penal y recibieran “respuestas a los gritos desde el interior”. En ese intercambio, los presos políticos informaron que Gallo mantiene la medida de fuerza a la espera de una respuesta.

La confirmación fue realizada por Elisa Trotta, exrepresentante diplomática del gobierno interino que encabezó Juan Guaidó. Según explicó, “lo que suceda con el gendarme es responsabilidad del gobierno que hoy encabeza Delcy Rodríguez”, quien tomó el cargo tras la detención de Nicolás Maduro.

La abogada, diplomática y activista de derechos humanos escribió en su cuenta de la red social X que “Nahuel, Germán Giuliano y los más de 700 inocentes que siguen secuestrados por la tiranía deben ser liberados de inmediato”.

Venezuela liberó al menos 30 presos políticos

Más de 30 presos políticos fueron liberados este lunes de la prisión donde se encuentra recluido el gendarme argentino Nahuel Gallo. Las salidas ocurren en el marco de un proceso de excarcelaciones impulsado por una histórica ley de amnistía.

La medida generó festejos entre familiares y allegados, pero también renovó las expectativas y la incertidumbre sobre otros detenidos del lugar, entre ellos el argentino. Su pareja María Alexandra Gómez, dijo a TN que aún no tienen novedades sobre su situación. “Aún nada. Seguimos esperando”, afirmó.

Gallo y otros detenidos iniciaron esta semana una huelga de hambre para reclamar su liberación al Gobierno de Delcy Rodríguez, que asumió luego de que Nicolás Maduro fuera detenido por tropas estadounidenses y trasladado al país del norte acusado por narcotráfico.

Cabe recordar que Gallo está detenido en Caracas desde el año 2024 y se encuentra aislado, incomunicado y sin la asistencia consular que establece la ley internacional.

