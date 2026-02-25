El temporal golpea con fuerza el sureste del país. El municipio de Juiz de Fora es el epicentro de la tragedia, con 30 fallecidos y barrios enteros bajo el agua y el barro.

Alerta en Brasil: ya son 36 los muertos por las lluvias en Minas Gerais y buscan a decenas de desaparecidos.

Según el último reporte oficial difundido este miércoles, el número de víctimas faltales por las lluvias torrenciales que comenzaron el lunes en Minas Gerais, en el sureste de Brasil, ascendió a 36. Equipos de rescate trabajan a contrarreloj para localizar a 33 personas desaparecidas entre el barro y los escombros.

El escenario más devastador se concentra en Juiz de Fora, una ciudad de medio millón de habitantes donde los bomberos recuperaron cinco cuerpos durante la madrugada. En esta localidad ya se contabilizan 30 muertos y la búsqueda de otros 31 desaparecidos. A unos cien kilómetros, la localidad de Ubá registra 6 fallecidos y dos personas cuyo paradero aún se desconoce.

brasil EFE Los relevamientos de daño en Brasil Las precipitaciones transformaron el paisaje verde y montañoso de la región en un escenario de desastre. Los daños reportados son:

Deslizamientos de tierra: Múltiples aludes han sepultado viviendas y bloqueado rutas.

Múltiples aludes han sepultado viviendas y bloqueado rutas. Inundaciones: Barrios enteros permanecen anegados por el desborde de ríos.

Barrios enteros permanecen anegados por el desborde de ríos. Desplazados: Alrededor de 700 personas han tenido que abandonar sus hogares en Juiz de Fora y Ubá por riesgo de colapso estructural. Embed URGENTE: Pelo menos 20 pessoas morreram, dezenas estão desaparecidas e mais de 400 tiveram que evacuar suas casas devido às fortes chuvas em Minas Gerais. pic.twitter.com/JEhx753iYh — MSP - Brazil Sem Picanha (@mspbra) February 24, 2026 Hasta el momento, las fuerzas de seguridad lograron rescatar a 208 personas con vida en los nueve frentes de trabajo desplegados. El pronóstico indica que las condiciones meteorológicas no mejorarán, ya que se espera que las lluvias continúen de forma intensa para los próximos días.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, aseguró que los equipos de salvamento estarán sobre el terreno el tiempo que sea necesario. Además, afirmó que la prioridad es prestar ayuda humanitaria y rescatar a las víctimas y que, solo después, se empezará a pensar en la reconstrucción de la zona, momento en el que espera contar con la colaboración del Gobierno federal.

brasil Por su parte el Poder Ejecutivo anunció que va a liberar 800 reales (155 dólares) para cada persona que se haya quedado sin hogar tras las lluvias. El dinero será transferido a las Alcaldías. También negocia anticipar una serie de beneficios de la Seguridad Social para los habitantes de la zona. Embed A zona comercial de Ubá em Minas Gerais simplesmente afundou com a enxurrada.



Que catástrofe EVITÁVEL meu Deus.



Evitável porque está sendo alertado há meses e essas cidades que foram arrebentadas sempre sofreram com chuvas torrenciais mas nunca receberam investimento porque… pic.twitter.com/ortpDRhgX0 — Bruno Brezenski (@bbbrezenski) February 24, 2026